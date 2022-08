Honda conserve ses pilotes WorldSBK pour 2023

Charger le lecteur audio

L'équipe WorldSBK de Honda n'avait pas fait grand secret de ses intentions pour la saison prochaine en matière de line-up. Leon Camier, à sa tête, avait en effet rapidement écarté le mois dernier les spéculations naissantes au sujet d'un hypothétique transfert de Takaaki Nakagami, assurant vouloir renouveler sa confiance à ses pilotes actuels.

C'est désormais chose faite : Xavi Vierge et Iker Lecuona resteront donc le duo officiel du HRC dans le championnat des dérivées de la série. Arrivés tous deux des Grands Prix moto cette année, les jeunes Espagnols n'ont pas démérité, multipliant les entrées dans le top 5 (huit au total des courses principales et courtes) et Lecuona décrochant même un podium à Assen. L'ancien pilote Tech3 occupe le sixième rang du championnat, son coéquipier le dixième, alors que la saison se trouve à mi-parcours avant la prochaine manche à Magny-Cours.

Cette saison marquait de profonds changements dans le programme Honda (avec notamment un passage aux suspensions Showa et aux freins Nissin), qui cherche sa voie depuis plusieurs années. Après les résultats prometteurs obtenus jusqu'à présent en 2022, l'équipe mise à présent sur la continuité avec deux pilotes qui ont désormais appris les codes du WorldSBK.

"Depuis le début de la saison, je pense que nous avons très bien travaillé tous ensemble", se réjouit Xavi Vierge, dont la tâche a pourtant été compliquée par des blessures. "Nous sommes forts et nous avons démontré lors de certaines courses que nous avions la vitesse. Certes, nous n'avons pas obtenu les résultats que nous visions, mais nous nous battons pour cela et je pense que la meilleure option est de continuer ensemble."

"La continuité est très bonne", acquiesce Leon Camier. "Cela offre aussi une plateforme stable à partir de laquelle les ingénieurs japonais peuvent travailler, car Xavi et Iker vont dans une direction très similaire. Si nous plaçons quelqu'un de nouveau sur la moto, nous devons alors recommencer à nouveau, recontrôler les pièces que nous avons, etc, tandis que nous allons maintenant continuer avec la base que nous connaissons, dans la direction dans laquelle nous allons déjà, et cela accélère le développement."

