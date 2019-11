Honda présente sa nouvelle moto et officialise son 2e pilote

Après une saison 2019 de transition, l'investissement de Honda en World Superbike et le contrôle total opéré par le HRC sur son équipe officielle sont désormais effectifs et c'est un programme ambitieux qui est dévoilé pour la saison à venir. "Je m'attends à ce que nos pilotes WorldSBK se battent pour la victoire", annonce sans détour Noriaki Abe, directeur exécutif des opérations moto de Honda Motor Co.

Le HRC a profité du grand rendez-vous de la moto de route qu'est le salon EICMA, à Milan, pour présenter ce mardi la nouvelle machine destinée à retrouver le chemin de la victoire, donc, et à mener à bien la reconquête d'un titre qui n'est plus revenu à la marque depuis 2007.

Désormais pleinement engagé dans ce programme après sa rupture avec Ten Kate, le HRC mise sur la CBR1000RR-R SP, une moto affichant un gain de puissance de 13% et s'appuyant sur la technologie utilisée en MotoGP, avec notamment des ailerons rappelant ceux qu'utilise désormais Ducati en WorldSBK. Le nouveau bolide présente également une fourche avant semi-active et un amortisseur arrière Öhlins, ainsi que des systèmes de freins dérivés de la RC213V-S.

Un binôme Bautista-Haslam

Côté pilotes, le jeu de chaises musicales se poursuit, et c'est à présent le transfert de Leon Haslam qui est officialisé. Le pilote anglais, lié à Kawasaki depuis trois ans, rejoint Honda afin de former avec Álvaro Bautista le binôme censé apporter un nouvel élan au constructeur japonais dans le cadre de ce programme. C'est un retour aux sources pour Haslam, qui a connu bien des succès avec Honda au cours de sa carrière, notamment en disputant quatre saisons en WorldSBK (2008-09 et 2013-14) au guidon de la CBR.

"Avoir l'opportunité de revenir chez Honda et, plus important encore, en tant que pilote officiel avec le retour d'une équipe factory du HRC dans le championnat, c'est un rêve qui se réalise", commente Leon Haslam. "C'est vraiment excitant d'être impliqué dans ce projet et je pense déjà au moment où je pourrai piloter la moto et aller à Phillip Island, l'un de mes circuits préférés, pour la première course. J'ai hâte de piloter la CBR1000RR-R. Avoir une nouvelle moto signifie que nous relevons un grand défi, bien sûr, mais le projet est extrêmement professionnel et nous savons tous ce dont Honda et le HRC sont capables. Ce qu'ils ont réalisé dans le monde de la course parle pour lui-même. C'est vraiment une formidable opportunité pour moi et je suis prêt à tout donner pour l'équipe, l'entreprise et tous nos fans dans le monde entier."

Haslam sera associé au vice-Champion du monde sortant, Honda ayant décidé de renouveler intégralement le line-up de son équipe officielle. Les deux hommes remplaceront Leon Camier, qui avait rejoint le programme l'an dernier mais dont la saison 2019 a été grandement perturbée par des blessures, et Ryuichi Kiyonari, qui avait fait cette année son retour sur la scène mondiale après dix ans d'absence. L'Anglais a d'ores et déjà trouvé un nouveau guidon, celui de la Ducati du team Barni, où il remplacera Michael Ruben Rinaldi.

Lui-même ancien pilote Barni, Xavi Forés fera son retour en WorldSBK après une année en BSB, cette fois chez Puccetti afin d'y succéder à Toprak Razgatlioglu, alors que le Turc devient pilote Yamaha aux côtés de Michael van der Mark. Celui-ci remplace Alex Lowes, qui a pour sa part trouvé refuge chez Kawasaki, à la place qu'occupait jusqu'à présent Leon Haslam. Chez Ducati, on le sait, c'est Scott Redding qui prendra la place laissée vacante par Bautista et sera associé à Chaz Davies.

Le plateau WorldSBK 2020 à ce jour :

* Les pilotes déjà en poste en 2019