Le WorldSBK s'inspire des concessions du MotoGP pour Honda et BMW

De nombreux éléments ont contribué à la compétitivité du plateau actuel en MotoGP, du manufacturier de pneus unique au système électronique commun. Le principe de concessions techniques a également joué un rôle fondamental pour permettre aux marques les plus mal placées de combler leur retard.

Les constructeurs qui ne montent pas régulièrement sur le podium ont accès à de plus grandes libertés dans le développement, disposent d'un plus grand quota de moteurs pour la saison et peuvent organiser des essais avec leurs pilotes titulaires en dehors des courses et des tests officiels. Aprilia est le seul à avoir encore des concessions depuis l'an dernier, mais ce principe a aidé Suzuki et KTM à rejoindre le cercle des vainqueurs.

Le WorldSBK a lui aussi mis en place un système de concessions en 2018, uniquement pour le développement du moteur et la possibilité d'ajuster le niveau du rupteur. Cette année, le championnat va inclure les essais dans le dispositif, qui sera ainsi très similaire à celui du MotoGP et bénéficiera dans un premier temps à BMW et Honda, qui peinent à lutter régulièrement avec Yamaha, Kawasaki et Ducati depuis leur retour en WorldSBK.

BMW et Honda auront ainsi droit à 16 journées d'essais dans l'année, contre dix pour leurs concurrents. Un constructeur perdra ces libertés quand il atteindra neuf points de concessions, une victoire "rapportant" trois points, une deuxième place deux points et une troisième place un point.

Les nouveautés du WorldSBK pour la saison 2022

La Commission Superbike a annoncé d'autres mesures qui entreront en vigueur cette année. Les équipes n'auront droit qu'à quatre demi-journées d'essais, avant de les réduire à deux en 2023, ce qui avait déjà été décidé. Sur les week-ends de course, le quota de pneus a été réduit de 24 à 21 (10 avant et 11 arrière), le nombre maximum de gommes montées sur des roues à un moment donné est passé de 15 à 13 et le pneu SCQ "de qualifications" ne pourra être utilisé que pendant les essais, la Superpole ou la Course Superpole.

Les pilotes devront faire un chrono dans les 105% du temps de la pole pour être qualifiés, contre 107% auparavant. En cas d'échec, la direction de course aura la liberté de les repêcher s'ils ont roulé dans la fenêtre imposée dans les autres séances du week-end.

Des ajustements ont également été faits dans la signification des drapeaux. Celui à rayures jaunes et rouges, indiquant un changement d'adhérence, ne pourra être utilisé que s'il y a de l'huile, des graviers, de l'herbe ou un autre type de débris sur la piste. Quand la pluie fera son arrivée, c'est le drapeau blanc avec une croix rouge qui devra être agité par les commissaires de piste.

Des mesures annoncées l'an passé par la FIM ont également été prises pour la sécurité en WorldSSP3000, catégorie où de nouvelles motos sont désormais homologuées. L'âge minimum est désormais de 16 ans, avec des exceptions pour les pilotes de 15 ans ayant fait leurs débuts la saison passée. La grille de cette catégorie et du WorldSSP a été limitée à 30 pilotes, avec deux wild-cards supplémentaires autorisées.