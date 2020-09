Jonas Folger va débuter en WorldSBK le mois prochain

Aujourd'hui âgé de 27 ans, Jonas Folger vise un engagement à temps plein en World Superbike. Le pilote allemand fera ses débuts dans la catégorie le week-end des 19 et 20 septembre, au guidon d'une Yamaha YZF-R1 de l'équipe MGM Racing. Il s'agit pour le moment d'une simple pige, qui lui permettra de faire son retour dans un Championnat du monde pour la première fois depuis l'été 2019, quand il avait disputé cinq courses de Moto2 avec Petronas Sprinta.

Le week-end dernier, Folger a lancé sa nouvelle aventure en Superbike en participant victorieusement à une manche du championnat allemand sur le circuit d'Assen. Il a également pris part début août au premier meeting du Championnat de France Superbike. Ses plans pour la suite sont très clairs dans son esprit, avec l'ambition d'intégrer durablement le championnat WorldSBK.

"Je veux revenir en Championnat du monde, j'ai eu des wild-cards en Moto2 mais je ne me sentais pas super bien dans des plus petites catégories", explique-t-il sur le site officiel du WorldSBK. "Je savais que si je voulais revenir courir dans une catégorie, je devais piloter une moto de 1000cc ou une Superbike, car c'est ce que je peux bien faire. C'est pourquoi mon nouvel objectif est d'aller en World Superbike, et je ferai tout ce que je peux pour être bon à Barcelone."

Par le passé, Folger a pris le départ de 13 Grands Prix en MotoGP avec l'équipe Tech3, décrochant même la deuxième place à domicile lors d'une course disputée sur le Sachsenring en 2017. Cependant, il avait été contraint de mettre fin à son engagement en raison de problèmes de santé, victime d'un syndrome de Gilbert.

Il était prévu que Folger obtienne des wild-cards en Superbike cette année, notamment à Assen et Oschersleben avant Barcelone, mais le bouleversement du calendrier suite à la crise sanitaire à contrecarré ces projets initiaux.