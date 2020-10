Jonathan Rea s'impose et se rapproche du titre, Loris Baz sur le podium

C’est dans le froid et surtout sous la pluie, présente dans chaque séance depuis le début du week-end, que s’est déroulée cette première course du week-end dans la Nièvre. Jonathan Rea a décroché son neuvième succès de l'année, ce qui le rapproche du titre 2020. Le pilote Kawasaki a de fortes chances d'être sacré dès ce dimanche.

BMW avait signé un doublé en qualifications, avec Eugene Laverty devant Tom Sykes, mais ils n’en ont pas profité longtemps. Jonathan Rea les a doublé dès le départ et en arrivant au premier virage, Sykes a chuté, entraînant avec lui Laverty. Les deux équipiers ont dû abandonner.

Rea devançait son équipier Alex Lowes. Ce dernier a vite été doublé par deux pilotes Yamaha, Garrett Gerloff puis Loris Baz, pourtant seulement huitième sur la grille de départ. Dans le troisième tour, Gerloff a voulu attaquer Rea mais il a été gêné. Baz en a profité pour lui chiper la deuxième place. Dès le tour suivant, Baz a tenté un dépassement sur Rea au Château d’Eau. Le Britannique a croisé la trajectoire et conservé la première position. Gerloff est resté au contact de Baz avant de chuter dans le sixième tour, dans la chicane du Nürburgring.

Loris Baz est resté plusieurs tours dans le sillage de Jonathan Rea, mais ce dernier a commencé à creuser l'écart dans les 10 dernières boucles. Rea n'a plus été inquiété et il a contrôlé dans les derniers tours, pour s'imposer devant Baz et Lowes. Jonathan Rea porte son avance sur Scott Redding, son dernier rival pour le titre, à 65 points. Il peut être titré dès la course Superpole dimanche, puisqu'une avance de 63 points lui sera suffisante après cette épreuve.

Chaz Davies a vu l'arrivée au quatrième rang, devant Redding. Le pilote Ducati n'était que neuvième en début de course, mais il a doublé Michael Ruben Rinaldi et profité d'une chute pour Michael van der Mark. Dans le dernier tour, il a bénéficié de la lutte entre Toprak Razgatlıoğlu et Leon Haslam juste devant lui, pour gagner deux positions supplémentaires. Razgatlıoğlu a doublé son rival à l'épingle d'Adélaïde et Haslam a repris l'avantage à la chicane du Nürburgring, mais il a immédiatement chuté. Razgatlıoğlu a dû ralentir et Redding l'a dépassé.

Razgatlıoğlu s'est classé au sixième rang, devant Rinaldi, Xavi Forés et van der Mark, qui a pu repartir après sa chute. Leando Mercado a complété le top 10. Sylvain Barrier a pris la 13ème place, devant Valentin Debise.

Magny-Cours - Course 1