La journée annulée à Jerez après un grave accident

Dean Berta Viñales, Alejandro Carrion, Daniel Mogeda, Harry Khouri et Yeray Ruiz ont été pris dans un gros accident survenu au virage 2 du circuit de Jerez, dans le 11e tour de la course WSSP300 ce samedi. La direction de course a immédiatement brandi le drapeau rouge et l'épreuve n'a pas repris, les résultats étant entérinés avec le classement du tour précédent. Jeffrey Buis s'est ainsi imposé devant l'autre pilote Kawasaki, Inigo Iglesias.

La première course Superbike du week-end devait débuter à 14 heures, soit un peu moins d'une heure après l'interruption de la course WSSP300. Néanmoins, le départ a dans un premier temps été reporté pour des raisons de "conditions de sécurité de la piste", avant que les organisateurs n'annoncent à 13h48 que l'épreuve était purement et simplement annulée.

"À la suite d'un accident lors de la Course 1 de World SSP300 impliquant le #25 Dean Berta Viñales, le reste des activités piste ce samedi a été annulé", a fait savoir le championnat par voie officielle.

Outre la première course du WSBK, dont Toprak Razgatlioglu devait partir en pole position devant Alex Lowes et Jonathan Rea, la première course du Supersport figurait également au programme de ce samedi après-midi.

Âgé de 16 ans, Dean Berta Viñales est le cousin du pilote de MotoGP Maverick Viñales et participe cette année à sa première saison en WSSP300, sous les couleurs du team familial Viñales Racing Team au guidon d'une Yamaha R3. Des nouvelles sont encore attendues quant à son état de santé.