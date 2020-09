Double fracture tibia-péroné pour Jules Cluzel

Accidenté lors de la deuxième course qui se déroulait ce dimanche à Motorland Aragón, Jules Cluzel s'est fracturé le tibia et le péroné. Le pilote de 31 ans avait pris un excellent départ dans la manche Supersport et a mené les deux premiers tours. C'est dans la troisième boucle que l'incident s'est produit, lorsque Raffaele De Rosa s'est montré trop optimiste pour tenter de dépasser le Français. Ce dernier a chuté et a été pris en charge par l'équipe médicale, qui l'a évacué sur civière.

"Ce week-end a été ruiné aujourd'hui, après un bon départ", regrette Christophe Guyot, patron du GMT94. "Jules ne pouvait vraiment rien faire pour éviter l'accrochage. Nous donnerons de ses nouvelles dès que possible."

Des nouvelles qui sont donc tombées un peu plus tard et ont confirmé le diagnostic, à savoir une double fracture tibia-péroné à la jambe gauche pour le pilote de 31 ans. C'est à cette même jambe que Jules Cluzel a des séquelles depuis plusieurs années. Il a été transporté à l'hôpital Alcañiz pour des examens complémentaires.

Samedi, il avait terminé sur le podium lors de la première course de ce deuxième week-end consécutif organisé sur le tracé espagnol. Il occupait alors la deuxième place du championnat.