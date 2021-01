Leon Camier raccroche le casque et devient team manager Honda

Clap de fin pour Leon Camier. À 34 ans, l'Anglais referme le chapitre le plus intense de sa carrière en raccrochant son casque de pilote pour se lancer dans une nouvelle aventure. S'il délaisse ses cuirs, il n'en sera pas pour autant absent des circuits, loin s'en faut. Il prend en effet la succession de Jaume Colom pour devenir le nouveau team manager de l'équipe officielle Honda en WorldSBK, formée par Álvaro Bautista et Leon Haslam.

Un changement qui se veut la suite logique de dernières saisons particulièrement ardues pour le natif du Kent, absent des pistes en 2020 après s'être blessé à l'épaule pendant les essais hivernaux alors qu'il devait défendre les couleurs du team Barni. L'équipe italienne s'est cette année alloué les services de Tito Rabat.

Les deux saisons précédentes de Camier avaient elles aussi été écourtées, puisqu'il a été touché tantôt à l'épaule, au genou, mais aussi aux côtes et aux poumons, dans une série d'accidents. Cela avait compromis son engagement avec Honda, dont il soutenait le programme durant ces deux ans après avoir couru pour MV Agusta précédemment.

Auteur de neuf podiums en 11 saisons en WorldSBK, celui qui fut deux fois titré en BSB dans ses jeunes années (en Supersport et en Superbike) a également pu courir au guidon de BMW, Suzuki, Aprilia et Yamaha par le passé. En 2014, il avait aussi été vu en MotoGP, remplaçant Nicky Hayden, blessé, pendant quatre Grands Prix au guidon de la Honda du team Aspar.

"J'ai été pilote Honda pendant de nombreuses saisons durant ma carrière, et je suis maintenant très heureux et fier de retrouver le groupe à l'occasion de ce qui est un changement majeur dans ma vie professionnelle et personnelle", commente Leon Camier. "Je remercie Honda pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Le projet WorldSBK est très important et la nouvelle CBR1000RR-R Fireblade semble absolument géniale. Je suis prêt à travailler dur pour que nous atteignons nos objectifs. Je l'ai toujours fait en tant que pilote et je vais continuer de la même façon en tant que team manager."

"Étant donné que j'ai couru pendant de nombreuses années en Superbike, je connais très bien le championnat et ses défis, même si la période actuelle exacerbe ces problèmes. Mais en travaillant aux côtés de deux pilotes très forts comme Álvaro et Leon, et dans un groupe si professionnel que le Team HRC et avec les ingénieurs du HRC, je suis confiant quant au fait que nous pourrons exprimer tout notre potentiel et nous battre pour les résultats de pointe."

Leon Camier sera plongé dans le grand bain dès cette semaine à l'occasion des premiers essais de l'année, un test de deux jours prévu à Jerez mercredi et jeudi. "Ce sera ma première opportunité de travail avec l'équipe et j'ai vraiment hâte d'entamer cette excitante nouvelle aventure", conclut-il.

Parmi les participants à ces essais, on notera la présence de pilotes MotoGP, notamment Maverick Viñales et Johann Zarco, qui en profiteront pour reprendre les roulages.

