Lime Green de Motul et Kawasaki, quand l'efficacité rencontre l'émotion

Motul et Kawasaki sont deux noms très actifs et reconnus dans le monde des courses. Destinées à se rencontrer, les deux marques ont uni leurs forces en 2020 et elles ont ensuite renforcé leur relation en 2024, Motul étant désormais le Partenaire Officiel Lubrifiants et Entretien du Kawasaki Racing Team en WorldSBK.

Le produit phare de cette collaboration, ou plutôt le joyau de la couronne, c'est la Lime Green Edition by Motul 10W-40, une huile très spéciale pour les motos de route Kawasaki, qui arbore la couleur verte intense de la firme japonaise... et qui sent le citron vert ! C'est ce que nous a expliqué Mathieu Jouan, International Product Manager du projet, dans un entretien avec Motorsport.com.

Une odeur attrayante... au-delà de la moto

Une odeur ? Oui, Motul a toujours joué avec les couleurs et les odeurs pour transmettre des émotions à l'usager, comme avec l'huile 300V jaune fluo et au parfum fruité. Pour Lime Green, Motul a travaillé avec une société de parfumerie spécialisée afin de créer cette odeur de citron vert qui est agréable à la fois pour les mécaniciens dans l'atelier et pour les usagers qui la sentent.

Pour l'anecdote, le ministère de la Santé a exigé de Motul qu'un message d'avertissement figure dans les premières publicités pour Lime Green afin de rappeler que cette huile n'était pas un parfum pour le corps...

Lime Green, qui fait référence à la couleur de Kawasaki en course, est une huile spécialement conçue pour les moteurs 4 temps, développée par Motul avec le soutien de Kawasaki et utilisant la technologie ester (un composé chimique). Elle offre une protection supplémentaire au moteur (en prévenant l'usure des engrenages) et à la transmission, tout en facilitant le changement de vitesse. Il s'agit d'un produit qui assure une lubrification rapide après un démarrage à froid et qui garantit une durée de vie plus longue.

Lime Green, du laboratoire à la course

Si vous vous demandez comment une huile de ce niveau est développée, Mathieu Jouan nous l'explique : "Motul commence par tester le produit en laboratoire, puis le fait passer à des motos qui ne sont pas destinées à la compétition, en vérifiant toutes les valeurs que les motards peuvent exiger : puissance et couple, propriétés anti-usure, température de fonctionnement, performances au démarrage ou dans des conditions de chaleur et de froid."

Ces tests sont en tout cas moins exhaustifs, ou disons plutôt qu'ils sont réalisés "dans des conditions différentes de celles des produits de compétition" (comme le 300V mentionné précédemment), pour lesquels sont effectués, entre autres, de nombreux essais sur piste, sur le terrain (sur une période allant jusqu'à un an) ou au banc d'essais.

Malgré le partenariat entre Motul et Kawasaki en WorldSBK, Lime Green n'est pas et ne sera pas utilisée en course, car les huiles de compétition possèdent des caractéristiques différentes, auxquelles Motul répond bel et bien avec le 300V.

L'avenir est vert... celui du citron et de l'espoir

Au-delà de Lime Green, Motul se pose pour objectif d'"assurer un avenir pour les motos à moteur à combustion grâce à sa gamme d'huiles moteur durables basées sur la technologie d'huiles régénérées". Pour ces huiles, elle travaille avec une entreprise spécialisée qui récupère les huiles moteur usagées et les soumet à un processus de raffinage hautement technologique dans un processus basé sur 3R : recycler, réutiliser, réduire.

Cette activité circulaire est basée sur les 3R de la protection de l'environnement : réduire, réutiliser et recycler. Des huiles plus performantes que les huiles vierges, ce qui devient une démarche gagnant-gagnant à la fois pour l'utilisateur et pour le fabricant.

Et avec Kawasaki ? Mathieu Jouan termine en laissant planer le mystère : "Nous travaillons sur une nouvelle version d'un produit de marque partagée." Mais pour en connaître les détails, il faudra attendre...