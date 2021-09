Aucune attente pour Loris Baz à son retour en WorldSBK

Loris Baz retrouve le paddock WorldSBK cette semaine, pour remplacer au pied levé Chaz Davies, qui s'est blessé le week-end dernier à Barcelone. Le pilote français, qui a disputé cette année une première saison dans le championnat américain, a quitté les États-Unis du jour au lendemain pour répondre à l'offre du team Go Eleven et rejoindre Jerez. Il compte désormais en profiter pour se faire la main au guidon de la Ducati Panigale V4R et pour une nouvelle fois faire ses preuves en piste, mais sans s'être fixé aucun objectif en termes de résultats, indique-t-il.

Lorsque Motorsport.com l'interroge sur ses attentes pour ce week-end de retrouvailles, Baz répond simplement : "Rien. Juste prendre du plaisir. Je vais faire de mon mieux, comme toujours. Je ne monte jamais sur une moto simplement pour la piloter. Je me donne à 100% chaque fois que je suis sur une moto."

Passé sur la Yamaha du team Ten Kate en 2019, sans avoir pu disputer le début du championnat, Loris Baz s'est fait remarquer en 2020 avec une machine de plus en plus affûtée et des performances en hausse, avec notamment quatre podiums à la clé. Le retrait de Ten Kate de la catégorie en fin d'année l'a toutefois privé de sa place et poussé à trouver refuge en MotoAmerica pour s'attaquer à un tout nouveau défi dans sa carrière.

Moins d'un an plus tard, le voici qui retrouve le Championnat du monde, avec une moto différente, une Ducati plus évoluée que celle qu'il pilotait outre-Atlantique. Il va donc lui falloir se réhabituer à ce nouvel environnement ce week-end et emmagasiner des connaissances qui lui serviront à Portimão, prochaine manche pour laquelle il est d'ores et déjà enrôlé.

"Je me souviens assez bien de comment sont les Pirelli, mais vendredi il faudra que je me réhabitue à ces références, que je voie ce qui a changé par rapport à l'année dernière", explique-t-il. "J'avais une moto de 2019 [en MotoAmerica], mais celle-ci c'est la moto d'usine. Elle a toutes les dernières mises à jour, c'est vraiment bien. C'est une moto vraiment compétitive, on sait à quel point ce package est bon."

"C'est donc une bonne opportunité pour moi, déjà pour cette saison, pour essayer de faire quelque chose de bien ici et à Portimão, et aussi pour l'avenir aux États-Unis, où on veut essayer d'obtenir la nouvelle spec. On peut donc déjà commencer à essayer des choses. Je pense que je vais prendre du plaisir. Ce qu'il y a de bien, c'est que je n'ai pas à apprendre le caractère de la moto, ce sont juste les mises à jour qui sont différentes."

"Mes attentes pour vendredi sont juste de prendre mes marques avec les Pirelli, de comprendre les différences de cette moto et de trouver le set-up que je veux. On va commencer avec quelque chose de vraiment basique et essayer de trouver la direction à suivre. Ensuite, pour les courses, je veux juste m'amuser et prendre du plaisir. J'étais censé rester aux États-Unis à manger des hamburgers pendant une semaine, et maintenant je suis ici, pour courir à moto, alors je suis content !"

Blessé aux côtes dans une lourde chute survenue dimanche à Barcelone, Chaz Davies a convoqué une conférence de presse pour ce jeudi en fin de journée. À 34 ans, il est pressenti que le pilote gallois annonce sa retraite. Titré en Supersport en 2011, il a terminé trois fois deuxième du championnat WorldSBK en remportant 32 victoires, et c'est lui notamment qui avait ramené Ducati au succès en 2015. Remplacé cette année par Michael Ruben Rinaldi dans l'équipe officielle, il avait rejoint le team Go Eleven et a pu décrocher un podium à Estoril.

Interview Sebastian Fränzschky