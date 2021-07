Mahias et Folger forfaits pour la suite du week-end d'Assen

Dans une première course marquée par plusieurs chutes impressionnantes, dont celle de Jonas Folger qui a mis fin à l'épreuve au 19e des 21 tours en raison d'un drapeau rouge pour intervenir auprès du pilote BMW, Lucas Mahias a également été au sol dans le 13e tour, au virage 15 du circuit d'Assen.

Les premières images ne semblaient pas forcément alarmantes, le pilote français étant clairement conscient après sa lourde chute, mais il se tenait effectivement le poignet gauche, le premier en contact avec le sol après sa violente perte de l'avant à l'abord du virage 15.

Après un passage entre les mains du corps médical du Championnat du monde Superbike, le verdict est tombé : fracture du scaphoïde gauche. Le pilote Kawasaki est donc logiquement inapte à poursuivre le week-end, comme l'a indiqué le WSBK dans un message sur Twitter. Mahias est rentré en France pour subir une opération, avec l'objectif de remonter le plus vite possible sur sa moto.

Dans le même temps, et sans surprise, Folger est lui aussi forfait pour la suite du week-end. L'Allemand, qui est passé par le centre médical du circuit avant d'être transféré dans un hôpital pour de plus amples examens souffre d'une commotion cérébrale et de multiples contusions au niveau du dos. Pour rappel, sa chute est intervenue dans les virages 6-7 du 19e passage.

