Bulega sacré champion du monde de Superbike

C'est donc sur ses terres, en Italie, que Nicolò Bulega a décroché son titre de champion du monde du Superbike ! Le pilote italien, nouvelle coqueluche de Ducati, a validé une victoire au championnat qui lui tendait les bras, et il y est parvenu malgré un week-end sans la moindre victoire, presque une anomalie tant il aura dominé la saison.

Depuis le coup d'envoi de la saison, au mois de février en Australie, et à raison de trois courses par meeting, Bulega n'avait laissé filer aucune pole position et qu'une seule victoire, cédée à son coéquipier Iker Lecuona dans la première épreuve de Donington, qu'il a lui-même terminée deuxième.

À Crémone, dixième des 12 rendez-vous de la saison, l'Italien a cette fois été à chaque fois le dauphin du même Lecuona, qui a réalisé son meilleur week-end dans la discipline en raflant toutes les pole et victoires du week-end. Insuffisant toutefois pour priver Nicolò Bulega du titre mondial qui lui était évidemment promis, et qu'il a définitivement scellé en terminant deuxième de la troisième course ce dimanche.

Nicolò Bulega peut donc à présent se focaliser sur la suite, et celle-ci s'écrira en MotoGP après cinq années en dérivées de la série qu'il aura émaillées de deux titres, l'un en WorldSSP et l'autre en WorldSBK. Il est en effet attendu sur une Ducati de l'équipe VR46, aux côtés de Fermín Aldeguer.

Ce transfert a été poussé par le constructeur alors que Bulega a brillamment porté ses couleurs en Superbike et qu'il possède une expérience précieuse avec les pneus Pirelli qui équiperont l'an prochain les motos de Grand Prix. Il l'a préparé en participant à plusieurs tests au guidon de la Desmosedici de 850cc en cours de développement, et avait également pu se faire une première expérience de la catégorie en remplaçant Marc Márquez pendant sa convalescence en fin de saison dernière.

Après son départ des Grands Prix fin 2021 sans avoir pu y connaître le succès espéré, Nicolò Bulega y reviendra donc par la grande porte après avoir réussi à relancer sa carrière grâce au Superbike.