WorldSBK : Petrucci se sépare de BMW, Oliveira reste et Bulega a pris sa décision

Après le MotoGP, où tout est pratiquement scellé désormais, c'est au tour du marché des transferts du WorldSBK de s'activer. Alors que le championnat a investi le circuit de Magny-Cours en cette fin de semaine, plusieurs nouvelles sont tombées à la veille des premiers essais.

BMW a ainsi annoncé la reconduction du contrat de Miguel Oliveira, comme attendu. L'ancien pilote KTM en MotoGP a opéré un transfert réussi cette année et, malgré une saison perturbée par deux blessures, il a trouvé ses marques et a réussi à décrocher plusieurs podiums.

"Tout au long de ma carrière, j'ai appris que le succès repose sur le courage de relever de nouveaux défis et sur la volonté de ne cesser d'évoluer", a déclaré Miguel Oliveira, qui a prolongé pour plusieurs années et souligne "la confiance" établie avec BMW et leur "ambition commune pour l'avenir".

"Nous avons posé les bases cette saison, mais je suis convaincu que le meilleur reste à venir. Je suis impatient de poursuivre cette aventure ensemble et de continuer à bâtir quelque chose dont nous pourrons tous être fiers", ajoute le pilote portugais.

Miguel Oliveira reste chez BMW et sera sans doute rejoint par Brad Binder. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Son coéquipier, en revanche, changera la saison prochaine. Danilo Petrucci a en effet révélé avoir fait le choix de ne pas poursuivre l'aventure Superbike. L'Italien, lui-même ancien du MotoGP, a déclaré : "Nous avons décidé, BMW et moi, de ne pas poursuivre l'aventure en WorldSBK l'année prochaine. Nous aimerions tous les deux continuer ensemble, peut-être dans un autre rôle ou dans d'autres championnats, mais il est encore trop tôt pour le savoir. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que nous ne continuerons pas ensemble [en WorldSBK]."

"Ça a été une décision mutuelle. Nous avons tous les deux donné le meilleur de nous-mêmes, et cela nous a amenés à conclure que nous ne pouvions pas continuer ensemble. Il est temps de réfléchir. Cette année en particulier, j'ai dépensé beaucoup d'énergie et fait beaucoup de sacrifices, et je n'ai récolté que quelques bons résultats, en plus de nombreuses chutes et d'une grave blessure. Ça a été difficile à accepter."

Après trois années sur une Ducati privée et une saison avec BMW marquée par des déceptions sportives et surtout une grosse blessure au printemps, Petrucci veut surtout se laisser du temps et ne semble pas écarter un départ complet du WorldSBK.

"Honnêtement, je ne cherche pas trop ailleurs pour l'instant. Je veux donner la priorité à BMW, car ils m'ont beaucoup aidé et je veux comprendre quel est leur programme. C'est dur de ne pas courir ici, mais qui sait ? Peut-être à l'avenir."

Bulega a pris sa décision pour 2027

Selon toute vraisemblance, le deuxième guidon de l'équipe officielle BMW devrait revenir à Brad Binder, qui voit le bout du chemin arriver en MotoGP. Après avoir affiché une fidélité sans faille à KTM durant la majeure partie de sa carrière et remporté deux Grands Prix avec la marque dans la catégorie reine, le Sud-Africain s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre à l'heure où plusieurs trentenaires sont poussés vers la sortie en MotoGP.

Lire aussi : MotoGP BMW veut réunir les deux seuls vainqueurs MotoGP de KTM en WorldSBK

Jack Miller et Franco Morbidelli devrait suivre la même voie, l'un probablement avec Yamaha et l'autre avec l'équipe officielle Ducati. Álex Rins a également noué des contacts en WorldSBK, mais indiquait encore récemment évaluer aussi d'autres options.

Enfin, comme à tous les meetings WorldSBK cette saison, celui qui était le plus sous le feu des projecteurs est Nicolò Bulega, large leader du championnat au point d'avoir une chance d'être titré à Nevers, mais aussi pressenti pour un guidon en MotoGP en 2027, au sein de l'équipe VR46.

Toujours peu affable sur la question tant que l'heure de l'officialisation n'est pas venue, l'Italien a toutefois donné un indice : "La bonne nouvelle pour mon avenir, c'est que j'ai pris ma décision. Je pense donc qu'on pourra vous en parler très bientôt."