Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

WorldSBK

WorldSBK : Petrucci se sépare de BMW, Oliveira reste et Bulega a pris sa décision

Danilo Petrucci pourrait bien arrêter là l'aventure Superbike : il a officialisé son départ de BMW, où est attendu Brad Binder. Miguel Oliveira, lui, reste en poste. Et Nicolò Bulega ? Il a lui aussi pris sa décision pour 2027…

Léna Buffa
Mis à jour:
Danilo Petrucci, BMW Motorrad WorldSBK Team

Photo de : BMW Motorsport

Après le MotoGP, où tout est pratiquement scellé désormais, c'est au tour du marché des transferts du WorldSBK de s'activer. Alors que le championnat a investi le circuit de Magny-Cours en cette fin de semaine, plusieurs nouvelles sont tombées à la veille des premiers essais.

BMW a ainsi annoncé la reconduction du contrat de Miguel Oliveira, comme attendu. L'ancien pilote KTM en MotoGP a opéré un transfert réussi cette année et, malgré une saison perturbée par deux blessures, il a trouvé ses marques et a réussi à décrocher plusieurs podiums.

"Tout au long de ma carrière, j'ai appris que le succès repose sur le courage de relever de nouveaux défis et sur la volonté de ne cesser d'évoluer", a déclaré Miguel Oliveira, qui a prolongé pour plusieurs années et souligne "la confiance" établie avec BMW et leur "ambition commune pour l'avenir".

"Nous avons posé les bases cette saison, mais je suis convaincu que le meilleur reste à venir. Je suis impatient de poursuivre cette aventure ensemble et de continuer à bâtir quelque chose dont nous pourrons tous être fiers", ajoute le pilote portugais.

Miguel Oliveira, ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira reste chez BMW et sera sans doute rejoint par Brad Binder.

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Son coéquipier, en revanche, changera la saison prochaine. Danilo Petrucci a en effet révélé avoir fait le choix de ne pas poursuivre l'aventure Superbike. L'Italien, lui-même ancien du MotoGP, a déclaré : "Nous avons décidé, BMW et moi, de ne pas poursuivre l'aventure en WorldSBK l'année prochaine. Nous aimerions tous les deux continuer ensemble, peut-être dans un autre rôle ou dans d'autres championnats, mais il est encore trop tôt pour le savoir. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que nous ne continuerons pas ensemble [en WorldSBK]."

"Ça a été une décision mutuelle. Nous avons tous les deux donné le meilleur de nous-mêmes, et cela nous a amenés à conclure que nous ne pouvions pas continuer ensemble. Il est temps de réfléchir. Cette année en particulier, j'ai dépensé beaucoup d'énergie et fait beaucoup de sacrifices, et je n'ai récolté que quelques bons résultats, en plus de nombreuses chutes et d'une grave blessure. Ça a été difficile à accepter."

Après trois années sur une Ducati privée et une saison avec BMW marquée par des déceptions sportives et surtout une grosse blessure au printemps, Petrucci veut surtout se laisser du temps et ne semble pas écarter un départ complet du WorldSBK.

"Honnêtement, je ne cherche pas trop ailleurs pour l'instant. Je veux donner la priorité à BMW, car ils m'ont beaucoup aidé et je veux comprendre quel est leur programme. C'est dur de ne pas courir ici, mais qui sait ? Peut-être à l'avenir."

Bulega a pris sa décision pour 2027

Selon toute vraisemblance, le deuxième guidon de l'équipe officielle BMW devrait revenir à Brad Binder, qui voit le bout du chemin arriver en MotoGP. Après avoir affiché une fidélité sans faille à KTM durant la majeure partie de sa carrière et remporté deux Grands Prix avec la marque dans la catégorie reine, le Sud-Africain s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre à l'heure où plusieurs trentenaires sont poussés vers la sortie en MotoGP.

Lire aussi :

Jack Miller et Franco Morbidelli devrait suivre la même voie, l'un probablement avec Yamaha et l'autre avec l'équipe officielle Ducati. Álex Rins a également noué des contacts en WorldSBK, mais indiquait encore récemment évaluer aussi d'autres options.

Enfin, comme à tous les meetings WorldSBK cette saison, celui qui était le plus sous le feu des projecteurs est Nicolò Bulega, large leader du championnat au point d'avoir une chance d'être titré à Nevers, mais aussi pressenti pour un guidon en MotoGP en 2027, au sein de l'équipe VR46.

Toujours peu affable sur la question tant que l'heure de l'officialisation n'est pas venue, l'Italien a toutefois donné un indice : "La bonne nouvelle pour mon avenir, c'est que j'ai pris ma décision. Je pense donc qu'on pourra vous en parler très bientôt."

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Jack Miller déterminé à réussir en WorldSBK, sans rêver d'un retour en MotoGP

Meilleurs commentaires
Plus de
Léna Buffa

Régularité et intelligence de course décideront du titre, selon Dall'Igna

MotoGP
MotoGP
Régularité et intelligence de course décideront du titre, selon Dall'Igna

Attrait de l'Aprilia et blocage avec la KTM : Bastianini explique son choix pour 2027

MotoGP
MotoGP
Attrait de l'Aprilia et blocage avec la KTM : Bastianini explique son choix pour 2027

"Le meilleur comeback possible" : Aldeguer écarte ses doutes après sa blessure

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
"Le meilleur comeback possible" : Aldeguer écarte ses doutes après sa blessure
Plus de
Danilo Petrucci

Danilo Petrucci victime d'une grosse chute en WorldSBK

WorldSBK
WorldSBK
Autodrom Most
Danilo Petrucci victime d'une grosse chute en WorldSBK

Petrucci se tient prêt à courir sur l'Aprilia au Mugello

MotoGP
MotoGP
GP d'Italie
Petrucci se tient prêt à courir sur l'Aprilia au Mugello

Danilo Petrucci remporte une victoire historique en WorldSBK

WorldSBK
WorldSBK
Cremona
Danilo Petrucci remporte une victoire historique en WorldSBK

Dernières actus

Verstappen s'attend à un GP d'Italie "douloureux" avec les F1 2026

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
Verstappen s'attend à un GP d'Italie "douloureux" avec les F1 2026

WorldSBK : Petrucci se sépare de BMW, Oliveira reste et Bulega a pris sa décision

WorldSBK
WSBK WorldSBK
WorldSBK : Petrucci se sépare de BMW, Oliveira reste et Bulega a pris sa décision

Pourquoi Leclerc pourrait offrir une aspiration à Hamilton à Monza

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
Pourquoi Leclerc pourrait offrir une aspiration à Hamilton à Monza

Régularité et intelligence de course décideront du titre, selon Dall'Igna

MotoGP
MGP MotoGP
Régularité et intelligence de course décideront du titre, selon Dall'Igna