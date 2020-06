Rea reste chez Kawasaki : nouveau contrat pluriannuel annoncé

Quintuple Champion du monde Superbike en titre, Jonathan Rea restera fidèle à Kawasaki ces prochaines années. L'équipe officielle du constructeur en WorldSBK annonce en effet la signature d'un contrat "pluriannuel", sans toutefois en préciser la durée.

Arrivé chez Kawasaki en 2015, Rea est depuis invaincu au championnat et il a remporté 74 courses, soit plus de la moitié de celles qu'il a disputées. Pilote le plus titré de l'Histoire du WorldSBK, il aura l'occasion d'enrichir encore un peu plus un palmarès déjà impressionnant, puisqu'il continuera à courir au guidon de la Ninja ZX-10RR.

“Je suis super heureux de signer un nouveau contrat avec Kawasaki et KRT", commente le pilote. "Ce que nous avons réalisé ensemble est incroyable. Nous devons notre succès à une grande équipe et naturellement à la base du projet, notre Ninja ZX-10RR. Je vais continuer à travailler dur avec mon équipe, avec les ingénieurs à KHI pour être dans les meilleures conditions pour chaque course."

S'il n'a remporté qu'une seule victoire en début d'année, lorsque le championnat a démarré en Australie, l'arrêt forcé subi par la suite n'a fait que renforcer la soif de succès de Rea, qui compte bien repartir en quête d'un sixième titre dès que la saison pourra reprendre. Et il souhaite que l'histoire ne s'arrête pas là : déjà indissociable de Kawasaki, il s'engage à le rester sur la durée, lui qui à 33 ans vient possiblement de signer son dernier contrat.

"Cette période loin de la compétition a ravivé un désir ardent de continuer à gagner et à améliorer mes compétences ainsi que le package de notre moto. La course ne s’arrête jamais et tous les pilotes et constructeurs continuent de progresser. Nous devons faire de même", affirme-t-il. "Nous pouvons maintenant nous concentrer pleinement sur la saison 2020 du WorldSBK, avec la compétition qui reprendra bientôt. Je tiens à remercier Kawasaki, l’équipe et tous mes sponsors pour leur soutien constant et pour cette formidable opportunité."

"Toutes les personnes impliquées comprennent qu'il s'agit d'un projet à long terme et que la continuité et le succès vont de pair", souligne Guim Roda, team manager du KRT. "En tant que pilote, Jonathan a des talents incroyables, qui sont très rares. Il est clair que le fait de le garder au sein du KRT nous donne une chance de créer encore plus l'Histoire du WorldSBK et de la course."

Kawasaki a déjà annoncé récemment la prolongation du contrat d'Alex Lowes, actuel leader du championnat, si bien que ce binôme tout juste formé restera inchangé au-delà de cette saison 2020 chamboulée.