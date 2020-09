Rea fait carton plein à Portimão et prend la tête du championnat

Le week-end de Portimão a bien commencé pour Jonathan Rea, avec une pole position autoritaire et une première course sans concurrence, samedi. L'Irlandais a réussi à se défendre face à Toprak Razgatlioglu en début de course et a ensuite creusé un écart qu'aucun de ses rivaux n'a pu combler. Il a fait le plus dur dans les premiers tours pour se mettre à l'abri du pilote Yamaha, avec une seconde et demie d'avance au bout de cinq boucle, et a ensuite géré cet écart, porté à cinq secondes lorsqu'il a franchi le drapeau à damier.

Razgatlioglu a terminé deuxième devant son équipier Michael van der Mark, qui n'a pas connu une course aussi tranquille que l'autre Yamaha officielle. Devancé par Loris Baz au départ, il a ensuite reculé en sixième position après une erreur. Il a dû se défaire de Baz puis d'Alex Lowes, pour ensuite repasser celui qui était encore leader du championnat, Scott Redding, et s'assurer la dernière place sur le podium.

Redding avait manqué sa qualification et s'élançait en huitième position, avant de remonter jusqu'au podium provisoire. Mais une fois dépassé par van der Mark, le pilote Ducati n'a fait que s'effondrer et a dû s'incliner face à Lowes, Michael Ruben Rinaldi puis Baz. Il a sauvé de peu la septième place face à la BMW de Tom Sykes, qui remontait sur lui dans les dernières boucles, et a signé toutefois le plus faible résultat de sa jeune carrière en WorldSBK. Álvaro Bautista et Eugene Laverty complètaient le top 10, tandis que Chaz Davies et Leon Haslam terminaient tout juste en dehors.

Portimão - Top 10 de la Course 1

Lors de la Course Superpole, Razgatlioglu a de nouveau été le seul rival de Rea, cependant là encore, le Turc n'a pas pu lutter face au pilote Kawasaki. La Yamaha s'est glissée à l'intérieur au premier virage mais Razgatlioglu en a trop fait et a été contraint de laisser Rea reprendre la tête. Les deux hommes se sont construit une avance d'une seconde dès le premier tour et sont restés ensemble pendant la première moitié de course. Mais Razgatlioglu n'a pas réussi à garder le rythme de son rival, et Jonathan Rea a finalement franchi la ligne d'arrivée avec près de trois secondes d'avance.

Qualifié sixième, Loris Baz a gagné trois positions et a mené sa Yamaha du team Ten Kate sur le podium de cette course de dix tours. Un retour sur la boîte qu'il attendait depuis six ans et qu'il a souvent touché du doigt dernièrement, sans y parvenir, si bien qu'il s'agissait de l'objectif clairement annoncé avant de se rendre au Portugal.

Alex Lowes s'est battu avec Tom Sykes et a finalement atteint le quatrième rang avec sa Kawasaki, laissant le pilote BMW aux prises avec Scott Redding. Ce dernier a fini par le dépasser et s'est employé à s'attaquer à Lowes, en vain. Il a terminé cinquième de cette Course Superpole devant Sykes et a vu Rea réduire l'écart en tête du classement à un seul point.

Michael van der Mark est quant à lui passé sous le drapeau à damier en septième position devant Michael Ruben Rinaldi. Leon Haslam était neuvième à l'arrivée devant la Yamaha GRT de Garrett Gerloff. Bautista a terminé hors des points, tandis que Davies a abandonné après un accrochage avec Laverty.

Portimão - Top 10 de la Course Superpole

Après son succès en Course Superpole, Rea s'élançait de nouveau en tête pour la dernière course du week-end et, une fois n'est pas coutume, il a manqué son envol. Le pilote Kawasaki ne s'est pas laissé décontenancer et a riposté à l'extérieur du premier virage pour reprendre son dû à Razgatlioglu et Baz, qui l'avaient dépassé depuis la première ligne.

Derrière les trois hommes de tête, Redding a profité de cette lutte pour dépasser Baz, avant de se défaire de la Yamaha devant lui pour le gain de la deuxième position à l'entame du deuxième tour. Malgré cette rapide remontée, Redding n'a jamais été une menace pour Rea, le quintuple Champion du monde de Superbike s'envolant en tête de la même manière que lors des deux premières courses du week-end.

C'est avec une avance de 4"360 que le pilote Kawasaki a franchi la ligne en vainqueur, n'ayant laissé aucune chance à ses rivaux durant le week-end. Redding a terminé deuxième mais cela signifiait cette fois qu'il perdait les commandes du championnat au profit de son rival, Rea qui s'est emparé de la tête du classement pour la première fois de la saison.

Michael van der Mark a complété le podium en troisième place, non sans avoir tenté de devancer Redding pour la deuxième, avant de céder face à la Ducati. Les deux hommes se sont battus jusqu'au drapeau à damier, et le Britannique a conservé sa position pour 93 millièmes de seconde.

Derrière, Chaz Davies a sauvé son week-end avec une belle remontée jusqu'à la quatrième place, sans avoir la possibilité de viser le podium. Bautista a égalé le meilleur résultat de Honda cette saison en obtenant la cinquième place devant Michael Ruben Rinaldi et Tom Sykes.

Razgatlioglu était en lice pour un troisième podium dans le week-end mais il a chuté au septième tour. Il n'en et pas moins remonté jusqu'à la huitième place finale. Federico Caricasulo et Leandro Mercardo complètaient le top 10 d'une course qui a vu de nombreuses chutes, dont celles de Baz, Laverty, Lowes et Haslam.

Portimão - Top 10 de la Course 2