Redding prive Razgatlioglu du triplé, l'avance de Rea réduite à néant

Après avoir remporté la Course Superpole plus tôt dans la journée, le poleman Toprak Razgatlioglu a une fois de plus pris le meilleur départ et a mené les deux premiers tours devant son coéquipier Andrea Locatelli et Scott Redding. Mais Redding, qui a opté pour le pneu arrière Pirelli SCX à gomme supersoft, a rapidement pris l'ascendant sur Locatelli dans le virage 20 au troisième des 22 tours.

L'ex-pilote MotoGP a ensuite talonné Razgatlioglu et a effectué son dépassement habituel dans le virage 1 au début du cinquième tour pour prendre la tête. À partir de là, Redding n'a plus jamais été sérieusement menacé, puisqu'il a pris une seconde d'avance dès la fin du dixième tour. Il a finalement franchi la ligne d'arrivée avec 3,5 secondes de marge sur Razgatlioglu pour remporter sa première victoire WorldSBK depuis la manche d'Estoril en mai et sa troisième de la saison.

Le leader du championnat, Jonathan Rea, a occupé la quatrième position pendant la première partie de la course derrière Locatelli et a eu besoin de neuf tours pour dépasser le rookie italien, alors que le duo de tête était déjà bien loin devant. Le pilote Kawasaki a finalement terminé avec 12 secondes de retard sur Redding, et son avantage au championnat sur Razgatlioglu n'est plus que de trois points à l'approche de la mi-saison.

Locatelli a prolongé sa série de top 5 en prenant la quatrième place, tandis que Michael Ruben Rinaldi sur la deuxième Ducati d'usine a dépassé la Kawasaki d'Alex Lowes au début du dernier tour pour prendre la cinquième place.

Michael van der Mark a gagné dix positions par rapport à sa place de départ pour mener le contingent BMW en septième position, devant la Yamaha GRT de Garrett Gerloff et la deuxième BMW de Tom Sykes. Álvaro Bautista a dépassé Leon Haslam, son coéquipier chez Honda, pour prendre la dernière place du top 10.

Chaz Davies a terminé un week-end à oublier sur la Ducati de Go Eleven en 12e position, bien qu'une chute dans le premier virage pour Axel Bassani ait permis au Gallois d'être le meilleur des pilotes Panigale V4 R satellites à l'arrivée devant Tito Rabat de Barni Racing.

Most - Course 2