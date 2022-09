Remy Gardner rebondit en WorldSBK avec Yamaha

Charger le lecteur audio

Remy Gardner a trouvé un point de chute pour la saison 2023. Pendant de longs mois, l'Australien s'attendait à une prolongation avec Tech3 mais KTM en a décidé autrement, le laissant sans option en MotoGP. Après avoir étudié un retour en Moto2, catégorie dont il est devenu Champion du monde en 2021, Gardner a finalement opté pour le WorldSBK. Il s'est engagé avec Yamaha, qui va le placer dans le team GRT.

"Remy est un jeune talent prometteur, qui a connu un parcours impressionnant dans le paddock des Grands Prix", souligne Andrea Dosoli, responsable de la compétition de Yamaha Europe. "Nous sommes naturellement ravis d’accueillir un pilote qui a non seulement montré de gros progrès mais qui a aussi l’expérience du plus haut niveau en compétition moto. Nous pensons qu’il va parfaitement s’intégrer dans le programme WorldSBK de Yamaha et nous sommes impatients de voir ce qu’il pourra faire sur l’une de nos R1."

L'équipe GRT se félicite d'accueillir un pilote du calibre de Gardner. "Nous sommes ravis d’accueillir Remy au sein de notre équipe", déclare Filippo Conti, team manager de la formation italienne. "Il correspond parfaitement à notre programme, c’est un pilote de pointe qui a prouvé son potentiel en devenant Champion du monde dans le paddock des Grands Prix. Nous croyons fermement qu’il peut beaucoup apporter à Yamaha et à GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team."

Dans l'équipe Yamaha officielle, Toprak Razgatlioglu et Andrea Locatelli sont sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2023.

Gerloff quitte Yamaha pour BMW

Garrett Gerloff

En 2023, Remy Gardner devrait faire équipe avec Kohta Nozane puisque Yamaha a annoncé le départ de Garrett Gerloff. Actuellement 11e du championnat, l'Américain avait pourtant semblé un temps dans le radar de Yamaha pour une implication en MotoGP : il avait remplacé Valentino Rossi sur la machine officielle le vendredi du GP d'Europe 2020 puis disputé le GP des Pays-Bas 2021 avec le team SRT.

Gerloff va finalement couper les ponts avec la marque et rejoindre BMW par le biais du team Bonovo où il remplacera Eugene Laverty. Ce dernier va raccrocher son casque pour prendre un rôle dans le management.

"Nous avons suivi l'évolution [de Gerloff] en WorldSBK ces dernières années", a souligné Marc Bongers, patron de BMW Motorrad Motorsport. "Il a montré dès le début qu'il était rapide et talentueux, et il a depuis gagné en maturité. Nous sommes ravis d'accueillir Garrett à partir de la saison prochaine. Nous pensons que Garrett va bien s'intégrer dans notre équipe de pilote d'usine BMW Motorrad et qu'il va renforcer notre projet."