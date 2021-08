Scott Redding va remplacer Tom Sykes chez BMW en 2022

Scott Redding prends les devants. Le Britannique savait sa place menacée chez Ducati, qui pourrait bientôt annoncer le retour d'Álvaro Bautista après deux saisons chez Honda, aux côtés de Michael Ruben Rinaldi. Redding a déjà trouvé un point de chute puisque BMW a annoncé son recrutement pour faire équipe avec Michael van der Mark la saison prochaine. Redding remplacera ainsi Tom Sykes mais le Champion du monde 2013, qui fête ses 36 ans ce jeudi, reste en discussions avec BMW pour une prolongation qui pourrait le voir rejoindre l'une des équipes satellites de la marque.

Après cinq saisons en MotoGP marquées par deux podiums, Redding s'est tourné vers le Superbike en 2019, remportant le championnat britannique cette année là. Il a fait son arrivée en WorldSBK la saison passée avec Ducati et s'est vite imposé comme l'un des principaux rivaux de Jonathan Rea, pour devenir vice-Champion avec cinq succès. Trois victoires se sont ajoutées cette année et avant les courses de Navarra ce week-end, Redding occupe la troisième place du championnat, derrière Rea et Toprak Razgatlioglu.

"Nous suivons la carrière de Scott depuis de nombreuses années et nous sommes ravis qu'il intègre notre équipe", se réjouit Shaun Muir, team manager de l'équipe BMW officielle en WorldSBK. "Ses succès parlent d'eux-mêmes et c'est fantastique qu'il puisse apporter ses compétences et son expérience à BMW Motorrad WorldSBK Team. Avec ce recrutement, BMW Motorrad Motorsport montre encore l'importance du projet WorldSBK et son ambition d'atteindre le sommet."

BMW court toujours après son premier succès depuis son retour dans la catégorie en 2019. Avec Michael van der Mark et Scott Redding, le constructeur allemand pourra s'appuyer sur deux pilotes qui ont gagné plus récemment que Tom Sykes, présent dans l'équipe depuis le lancement du programme.

"Nous sommes vraiment heureux d'accueillir Scott dans notre famille en WorldSBK", déclare Marc Bongers, directeur de la compétition deux roues chez BMW. "Ces dernières années, il a réussi sa transition des Grands Prix vers le WorldSBK, en passant par le BSB, pour devenir l'un des meilleurs pilotes du plateau. Nous sommes donc convaincus que Scott, avec son esprit combattant et sa volonté de succès, apportera beaucoup au BMW Motorrad WorldSBK Team et renforcera l'ensemble de notre projet en WorldSBK."