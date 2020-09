Premières victoires pour Redding : "Si l'opportunité se présente je la saisis"

Arrivé en WorldSBK cette année, Scott Redding a confirmé sa rapide adaptation en prenant les rênes du championnat lors de la manche de Jerez, la deuxième d'une saison très longuement entrecoupée par la crise sanitaire.

Le pilote anglais a remporté ses deux premières victoires en Andalousie lors des deux courses longues qui constituaient le gros morceau du week-end. Le samedi, après avoir également décroché sa première pole, il a d'abord battu la référence qu'est Jonathan Rea dans les derniers tours d'une course particulièrement éprouvante, où le thermomètre a grimpé à 38°C dans l'air et 60°C au sol.

"Je suis très heureux d'avoir décroché ma première pole position et ma première victoire le même jour", se réjouissait-il. "Il faisait très chaud en course, j'ai presque l'impression de ne pas avoir gagné. Il fait tellement chaud qu'on essaie de garder de la fraîcheur ! Mais au final, tout le monde est dans la même situation et souffre de la même façon. Il faut faire de son mieux, comme on le peut et quand on le peut."

"L'équipe a fait un travail formidable pour me fournir une moto qui me permette d'avoir de bonnes sensations dans ces conditions", soulignait Scott Redding. "La bonne chose, c'est que j'ai souffert pendant 20 tours mais que j'ai gagné la course, il y a donc du positif."

Le lendemain, dans des conditions comparables, c'est dès le deuxième tour qu'il a ravi les commandes à Rea, avant de s'imposer avec trois secondes de marge sur son propre coéquipier, Chaz Davies. Une performance plus solide encore, qui n'a fait que renforcer la menace qu'il représente à présent dans la course au titre.

"C'était une course chaude et éprouvante. C'était la première fois que je menais une course WorldSBK plus ou moins depuis le début, et dans ces conditions, c'était très éprouvant pour moi comme pour les pneus", expliquait-il alors. "C'est toujours une nouvelle expérience pour moi. Il a fallu que je me montre très prudent. Mais pouvoir gagner une course comme celle-là me transmet une grande confiance [et me montre] que je suis capable de tenir le rythme en tête. C'était une course un peu ennuyeuse, mais [elle m'a aidé] à mieux comprendre ces pneus et ce championnat et je vais pouvoir garder cela à l'esprit pour l'avenir."

Entre les deux épreuves principales du week-end, la Course Superpole a été remportée par Jonathan Rea, mais Scott Redding regrettait d'y avoir perdu du temps face à Toprak Razgatlioglu. "J'aurais pu gagner la Course Superpole. J'avais le rythme pour gagner mais j'ai été coincé avec Toprak pendant trop longtemps", estimait-il, alors qu'il lui a fallu six tours de cette course sprint de seulement neuf tours pour se défaire du pilote Yamaha.

Lire aussi : Jonathan Rea signe son plus faible résultat avec Kawasaki

Sa deuxième place n'a alors fait que renforcer son envie de retrouver le leadership en Course 2, ce qu'il est parvenu à faire dès le début du deuxième tour face à un Rea qui entamait une descente vers la sixième place. "J'ai senti que j'étais plus rapide que Johnny et j'avais vraiment la gnaque après l'avoir vu me battre dans la Course Superpole", expliquait alors le pilote Ducati. "J'avais vraiment envie, alors peut-être que je voulais le passer [tôt] pour prouver un truc, pour montrer que je suis fort et que je peux mener une course, et que si l'opportunité se présente je la saisis."

"Je suis très heureux, pour moi et pour l'équipe Ducati Aruba, d'avoir décroché deux victoires ici, ainsi qu'une pole position et une deuxième position. Ils m'ont fourni une super moto, pour ces conditions et pour que je la pilote bien. On a fait du bon travail."

Scott Redding occupe désormais la tête du championnat, avec 24 points de marge à l'approche de la troisième manche de la saison, qui aura lieu dès cette semaine à Portimão.

Avec Sebastian Fränzschky