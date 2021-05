Troy Bayliss s'est fracturé une vertèbre dans un accident de vélo

L'accident dans lequel s'est blessé Troy Bayliss s'est produit vendredi dernier. L'Australien aurait percuté de plein fouet un autre cycliste qui a surgi entre deux voitures. Cependant, il n'a aucun souvenir de l'incident après avoir perdu connaissance sur les lieux.

Il a d'abord été traité à l'hôpital où on lui a diagnostiqué des lésions à la vertèbre C4 et à la moelle épinière, avant de retourner à son domicile de la Gold Coast pour commencer ce qui devrait être un rétablissement complet.

"Je vais bien et je suis à la maison, mais l'accident implique que je ne pourrai pas piloter de moto tant que je n'aurai pas retrouvé tous les mouvements de mes bras et de mes mains", a déclaré Bayliss. "Je voulais vraiment juste faire savoir à tout le monde ce qui s'est passé, que je vais bien et que je serai de retour dans mes cuirs dès que possible."

"Cela a été un week-end intense pour moi et ma famille, mais heureusement, je vais bien et je vais me rétablir. Mes médecins ont été très positifs, mais il n'y a pas d'indication ferme sur le temps qu'il me faudra pour retrouver suffisamment de contrôle pour remonter sur une moto – peut-être quelques mois, peut-être plus longtemps ; cela dépend juste de la façon dont la récupération se déroulera une fois que les os seront guéris."

Bayliss est copropriétaire et dirige l'équipe Ducati DesmoSport dans le championnat australien de Superbike, qui aligne les motos de son fils Oli Bayliss et de Mike Jones.