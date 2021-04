Most intègre le calendrier WorldSBK, Phillip Island déprogrammé

Le calendrier de la saison 2021 du WorldSBK continue d'être modifié. À la suite de l'ajout d'une manche au Portugal, sur le circuit d'Estoril, le calendrier provisoire reçoit une nouvelle mise à jour ce mois-ci avec le retrait d'une course et l'arrivée d'un nouveau circuit en Europe.

Au total, et suivant l'évolution de la pandémie de COVID-19, le calendrier provisoire prévoit l'organisation de treize manches sur trois continents. Iil faudra patienter jusqu'à la fin du mois de mai pour voir débuter le championnat, traditionnellement lancé tôt dans l'année. Sans surprise, les onze premiers rendez-vous se dérouleront à travers l'Europe. Aragón ouvrira le bal, du 21 au 23 mai. Des doutes subsistaient quant à la tenue d'une course près de Lisbonne mais il a été confirmé que la manche d'Estoril suivrait une semaine plus tard.

Lire aussi : Estoril reprogrammé pour enrichir le calendrier WorldSBK

Puis, les pilotes feront cap sur Misano et Donington. La piste britannique sera réservée à la catégorie WorldSBK. À la fin du mois de juillet, Assen organisera la cinquième manche de la saison. Les deux épreuves suivantes seront des nouveautés. L'Autodrom Most, un circuit situé en République Tchèque, accueillera les motos du 6 au 8 août, suivi deux semaines plus tard par la piste de Navarra, qui deviendra la septième en Espagne de l'Histoire du WorldSBK.

L'épreuve française se déroulera du 3 au 5 septembre, à Magny-Cours. Deux semaines plus tard, le championnat retournera en Espagne pour la troisième fois de l'année avec deux manches de l'autre côté des Pyrénées : premièrement, l'épreuve de Barcelone et, une semaine plus tard, celle de Jerez. Le calendrier sera très compact lors de cette période puisqu'une troisième épreuve aura lieu la semaine suivant la course de Jerez, à Portimão.

Un temps reporté en fin d'année, Phillip Island ne fera finalement pas partie du calendrier 2021, les organisateurs et la Dorna n'ayant pas signé de nouveau contrat reprogrammant l'épreuve australienne. Les deux dernières manches du championnat se dérouleront donc en Argentine, sur le circuit San Juan Villicum, puis en Indonésie pour la première fois depuis 1997. Le WorldSBK découvrira le nouveau circuit urbain de Mandalika, encore sujet à homologation. Ces deux épreuves, les seules courses non européennes de la saison, se dérouleront uniquement avec les catégories WorldSBK et WorldSSP.

Calendrier 2021 provisoire du WorldSBK

21-23 mai Aragón 28-30 mai Estoril 11-13 juin Misano 2-4 juillet Donington 23-25 juillet

Assen 6-8 août Most 20-22 août

Navarra 3-5 septembre Magny-Cours 17-19 septembre Barcelone 24-26 septembre Jerez 1-3 octobre Portimão 15-17 octobre San Juan Villicum 12-14 novembre Mandalika*

*sous réserve d'homologation