Le WSBK confirme sa finale en Indonésie

Des doutes avaient commencé à émerger quant au retour de l'Indonésie au calendrier du World Superbike, en raison d'une nouvelle vague de la pandémie de COVID-19 au mois d'août marquée par un pic à plus de 50 000 cas par jour dans le pays d'Asie du Sud-Est.

En plus des restrictions de voyage induites par la crise sanitaire, des interrogations entouraient également les préparatifs et l'homologation en temps et en heure du Mandalika Street Circuit de Lombok.

Cependant, en marge de la dixième manche de la saison qui se déroule ce week-end à Jerez, le WSBK a fait savoir que l'épreuve de Mandalika aurait bien lieu, marquant le retour de la discipline en Indonésie pour la première fois depuis 1997.

Il a toutefois été décidé de repousser ce rendez-vous d'une semaine par rapport à la date initiale, soit au week-end du 12 au 14 novembre, ce qui permettra d'organiser également une manche de l'Asia Talent Cup. Ce changement de date évite aussi un clash de calendrier avec le dernier Grand Prix de la saison MotoGP à Valence.

Par le passé, le World Superbike s'est rendu en Indonésie entre 1994 et 1997, sur le circuit permanent de Sentul, avant que le pays ne disparaisse du calendrier. Depuis, les épreuves moto ont regagné en popularité dans cette région du monde, où la Thaïlande a notamment fait son retour au calendrier MotoGP en 2018.

L'Indonésie devait également accueillir un Grand Prix MotoGP en 2021, toujours sur le circuit de Mandalika, mais l'épreuve a été annulée en raison de la pandémie. Le projet reste de réintégrer l'Indonésie au calendrier MotoGP la saison prochaine.