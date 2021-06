Avec Cupra, Azcona s'impose dans la manche inaugurale du Pure ETCR

C'est une victoire historique pour Mikel Azcona. Le week-end dernier, l'Espagnol a remporté la première manche de Pure ETCR, le nouveau championnat de tourisme multimarque électrique. Sur le circuit de Vallelunga, en Italie, le pilote Zengo Motorsport x Cupra était l'un des favoris pour la victoire après avoir remporté le samedi les deux premières "Battles" du Groupe A, ce qui lui a donné les commandes du championnat.

Mais un tête-à-queue ayant causé une crevaison lors du contre-la-montre de dimanche l'a obligé à prendre le départ de la SuperFinale A depuis le fond de la grille. Azcona s'est battu pour remonter jusqu'à la première place et a capitalisé sur les crevaisons des deux Hyundai Veloster N d'Augusto Farfus et Tom Chilton, alors en tête, pour y parvenir.

"Nous sommes entrés dans l'Histoire en remportant le premier week-end de Pure ETCR", s'est félicité Azcona. "Je suis super heureux parce qu'après les essais libres, j'étais en confiance pour le contre-la-montre, mais j'ai manqué de chance en crevant et en prenant le départ de la SuperFinale depuis le fond de grille."

"Avec cinq voitures rapides devant moi, c'était vraiment difficile. Mais j'ai reçu de bonnes informations de l'équipe sur la manière d'utiliser le Power Up et je suis tellement heureux. La Cupra a été rapide tout le week-end et l'équipe a fait un très bon travail. Je suis triste pour mon coéquipier qui n'a pas eu de chance avec sa pénalité. C'est une excellente façon de commencer la saison."

La victoire d'Azcona dans la SuperFinale A devant son coéquipier Jordi Gené signifiait que seul le troisième pilote Cupra, Mattias Ekström, en pole position de la SuperFinale B, était en mesure de le battre au classement général.

Cependant, Ekström a dû également mener une course d'attaque après avoir été disqualifié du second contre-la-montre. Zengo Motorsport a transgressé la règle du parc fermé en effectuant des réparations sur sa Cupra. Le Suédois n'a pas eu la même réussite qu'Azcona en course et s'est contenté de la deuxième place, à une seconde de Jean-Karl Vernay, vainqueur et dauphin du pilote espagnol au classement général.

Derrière Ekström, Jordi Gené est quatrième du championnat. Les pilotes Romeo Ferraris Luca Filippi et Rodrigo Baptista, tous deux montés sur le podium dans leurs SuperFinales respectives, occupent les cinquième et sixième rangs. Oliver Webb et Tom Chilton se classent septième et huitième au terme de cette première épreuve.

La course reprendra ses droits dans trois semaines, sur le circuit d'Aragón, en support de la Race of Spain du WTCR.