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FIM Endurance

Honda, malgré l'absence de Zarco, remporte à nouveau les 8H de Suzuka

L'équipage de la Honda n°30, composé de Takumi Takahashi et Jonathan Rea, a remporté les 8 Heures de Suzuka.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
HMdxJfcaoAAcQHj

Pour la cinquième année consécutive, les 8 Heures de Suzuka, monument de l'endurance moto, ont été remportées par Honda. C'est l'équipage de la n°30, composé de Takumi Takahashi et Jonathan Rea qui s'est imposé devant la Yamaha d'usine n°21 (Jack Miller-Andrea Locatelli-Katsuyuki Nakasuga) et la BMW n°37 (M. Reiterberger-S. Odendaal-M. van der Mark).

L'équipage de la marque à l'aile dorée devait être celui de Johann Zarco, qui a participé aux deux derniers succès sur l'épreuve, mais le Français a dû déclarer forfait en raison des blessures consécutives à son accident de Barcelone.

Il était remplacé par l'ancien pilote MotoGP Somkiat Chantra, mais ce dernier n'a pas été sollicité durant la course, même s'il était bien sur le podium, Honda préférant s'appuyer sur l'expérience de Rea et Takahashi.

Le Japonais s'offre ainsi, après ses succès de 2010, 2013, 2014, 2022, 2023, 2024 et 2025, une huitième couronne de lauriers aux 8H de Suzuka - un record - et la cinquième de rang également.

La course, qui s'est courue dans des conditions très pluvieuses et marquée par de nombreux faits de course, a vite été contrôlée par la Honda n°30, en dépit de la pression des BMW n°76 et Yamaha n°21. La BMW n°37, en dépit d'un début de course difficile, signe un premier podium pour le constructeur allemand et même pour un constructeur européen sur l'épreuve.

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