Zarco devrait finalement éviter l'opération et revenir plus vite que prévu !

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, l'équipe LCR a indiqué que, sous réserve de changement de situation, Johann Zarco ne subirait finalement pas d'intervention chirurgicale pour soigner sa blessure au genou gauche et que, suite à une évolution favorable de sa rééducation, il ferait son retour à la compétition après l'été.

Johann Zarco poursuit sa convalescence et espère faire son retour en septembre.

Selon le communiqué, le 1er juillet, Johann Zarco s'est rendu chez le Dr Bertrand Sonnery-Cottet à Lyon afin d'évaluer l'état actuel de son genou.

"Après la chute en Catalogne, les premières IRM ont été réalisées alors que le genou était encore fortement inflammé, ce qui a rendu difficile l'évaluation précise de l'étendue exacte des blessures", peut-on ainsi lire.

"À mesure que l'inflammation s'atténuait, des examens complémentaires ont permis d'obtenir une image plus claire et des perspectives plus favorables que prévu, les blessures initialement soupçonnées n'ayant finalement pas été confirmées."

"Le ligament collatéral médial cicatrise bien, tandis que le ligament croisé postérieur, que l'on croyait initialement rompu, montre également des signes encourageants de guérison. Le ligament croisé antérieur reste quant à lui rompu."

Johann Zarco après sa chute de Barcelone. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Au cours des dernières semaines, le pilote français avait attendu qu'une brûlure guérisse avant de subir une intervention chirurgicale. Entre-temps, il a poursuivi son entraînement et réalisé des progrès constants, "ce qui a fait du traitement non chirurgical une option viable", explique l'équipe.

"Conformément aux recommandations de l'équipe médicale, et alors que les médecins se sont dits impressionnés par les progrès de Johann Zarco, le pilote ne subira pas d'intervention chirurgicale et poursuivra à la place un programme de rééducation axé sur la récupération et le renforcement musculaire."

"Sous réserve de nouveaux examens médicaux, l'objectif est que Zarco fasse son retour sur les circuits en septembre."

L'accident de Barcelone

Le Grand Prix de Catalogne, qui s'est déroulé le 17 mai à Barcelone, s'est soldé par deux drapeaux rouges, trois départs et plusieurs accidents d'une certaine gravité, le pilote français figurant parmi les personnes touchées.

Après un premier drapeau rouge, la course a repris avec un départ arrêté ; ce deuxième départ a donné lieu à un accident dès le premier virage, lorsque les Italiens Luca Marini et Pecco Bagnaia ont été impliqués dans une chute aux côtés de Zarco. Malheureusement, la jambe gauche du Français s'est retrouvée coincée dans la Ducati de Bagnaia, provoquant ses blessures au genou.

Selon le premier bilan médical publié par l'équipe le 18 mai, Zarco avait subi "des blessures aux ligaments croisés antérieur et postérieur, ainsi qu'au ménisque médial. Il a également subi une légère blessure de la fibula au niveau de la cheville", cette dernière blessure étant déjà guérie.

Johann Zarco lors de sa chute à Barcelone. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Deux jours après l'accident, le pilote français s'est rendu au cabinet de l'éminent spécialiste français du genou, le Dr Bertrand Sonnery-Cottet, à Lyon, où le chirurgien orthopédiste a conclu qu'"à l'issue d'un examen approfondi, il est estimé qu'il faudra attendre une paire de semaines avant une intervention chirurgicale pour soigner ses ligaments, afin de laisser le temps au traumatisme initial et aux autres blessures au genou de guérir avant une intervention", indiquait de nouveau LCR.

Le moment venu, Zarco n'a pas pu se faire opérer en raison d'une plaie au niveau du genou qui, en cas d'intervention chirurgicale, l'aurait exposé à un risque d'infection grave, comme l'a expliqué le pilote lui-même sur ses réseaux sociaux le 1er juin, il y a un mois.

Bien qu'aucune date précise ne soit fixée pour le retour de Zarco, LCR a confirmé ce mercredi que le Britannique Cal Crutchlow participera au Grand Prix d'Allemagne de la semaine prochaine, dernière course avant la trêve estivale. Crutchlow remplace Zarco depuis sa blessure ; il a participé aux Grands Prix d'Italie, de Hongrie, de République tchèque et des Pays-Bas, avant la course de la semaine prochaine au Sachsenring, et continuera très probablement à le remplacer jusqu'à son retour.

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