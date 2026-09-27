Risque zéro pour Antonelli à Bakou : "Je conduisais comme ma grand-mère"

Si la sensationnelle remontée de Kimi Antonelli à Monza, conclue par une victoire, restera comme une course mémorable dans sa jeune carrière, sa performance beaucoup plus discrète dans les rues de Bakou ne sera qu'anecdotique.

Après avoir terminé dans le mur en qualifications, Antonelli faisait face à sa deuxième remontée en trois week-ends, depuis la 16e place sur la grille de départ. Mais si le circuit de Bakou offrait certainement davantage d'opportunités de dépassement que le précédent rendez-vous à Madrid, Antonelli savait qu'une nouvelle démonstration comme celle de Monza serait au mieux très difficile, et au pire impossible.

Sur un tracé urbain piégeux et balayé par le vent Antonelli a adopté une approche prudente, dépassant progressivement les pilotes du milieu de peloton pour remonter à la huitième place, lorsque Alexander Albon a provoqué la première intervention de la voiture de sécurité au 31e des 51 tours.

Après avoir déjà profité de l'erreur de Lando Norris au virage 1, la neutralisation a donné une nouvelle dynamique bienvenue à la remontée d'Antonelli en resserrant le peloton. Le pilote italien a ensuite bénéficié d'un coup de pouce supplémentaire lorsque Franco Colapinto a éliminé Norris et son équipier Pierre Gasly, tandis que le pilote Mercedes a réussi de justesse à échapper au carnage.

Cela a ouvert la porte à une attaque sur la Ferrari de Lewis Hamilton, Antonelli franchissant finalement la ligne en cinquième position et concluant ainsi un week-end délicat par une opération comptable limitant bien les dégâts.

Après la course, Antonelli a reconnu qu'il n'avait pris aucun risque inutile, alors qu'il tentait de limiter sa perte de points face à son coéquipier vainqueur, George Russell.

"Je conduisais un peu comme ma grand-mère aujourd'hui, simplement en mode limitation des dégâts", a expliqué Antonelli. "Vous savez, je n'ai pris aucun risque. Avant de tenter une manœuvre, je m'assurais que je pouvais vraiment y aller."

Antonelli a évité le pire dans le peloton. Photo de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Si Antonelli a réussi à éviter le carambolage provoqué par Colapinto au restart, il a été percuté par le pilote Haas Oliver Bearman, ce qui a endommagé le bord gauche du fond plat.

"Après le restart, j'avais de gros dégâts sur le fond plat", a détaillé Antonelli. "Tout mon côté gauche avait disparu après le contact. Après ça, la voiture était très délicate à piloter. J'ai quand même essayé d'aller chercher la quatrième place, mais au bout du compte, c'est le genre de journée où il faut être satisfait de terminer cinquième."

"J'ai vu l'Alpine bloquer ses roues et j'ai immédiatement levé le pied. Je n'ai pas vu Ollie arriver aussi vite à l'intérieur. J'ai eu de la chance de m'en sortir, mais moins de chance de repartir avec autant de dégâts."

Après un week-end perturbé par une fuite hydraulique en essais libres et une sortie de piste en qualifications, Antonelli était déçu de sa propre performance. C'est ce manque de rythme et de fluidité qui l'a poussé à adopter une approche plus prudente en course.

"Si j'avais eu le même rythme qu'à Monza ou lors des courses précédentes, cela aurait été différent", a-t-il expliqué. "Ça aurait été de l'attaque à fond. Mais aujourd'hui, j'ai très vite compris que, premièrement, il était beaucoup plus difficile de dépasser avec un train de voitures toutes en mode Overtake. Et deuxièmement, je n'avais pas le même rythme que précédemment."

"L'état d'esprit a très vite changé. Et puis, en voyant autant de pilotes commettre des erreurs, on lève un peu le pied. Parce qu'aujourd'hui, j'ai simplement profité des erreurs des autres pour remonter."

En limitant sa perte de points face à Russell à 15 unités grâce à sa remontée à la cinquième place, Antonelli quitte Bakou avec une confortable avance de 66 points au championnat, alors que la F1 va maintenant prendre la direction de Sepang.

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