Antonelli frustré après son crash à Bakou : "Je dois faire beaucoup mieux"

Kimi Antonelli estime qu'il doit "faire beaucoup mieux" après une erreur "inutile" en qualifications à Bakou, qui l'a condamné à s'élancer depuis la 16e place sur la grille.

L'Italien a commis une erreur sans pression en Q1 en touchant le mur intérieur dans le premier virage à gauche au début de son deuxième tour lancé. Le contact a causé des dégâts irréparables sur les suspensions de sa Mercedes W17, l'obligeant à immobiliser sa monoplace.

Le premier tour d'Antonelli lui avait pourtant déjà permis de se qualifier pour la Q2. Incapable de reprendre la piste, il devra donc effectuer une remontée samedi depuis la 16e place. Pour ne rien arranger, Mercedes a largement dominé la concurrence à Bakou, George Russell décrochant la pole avec huit dixièmes d'avance. Antonelli a ainsi probablement laissé filer une place en première ligne.

"C'était simplement une erreur de jugement, avec une adhérence qui évoluait énormément", a expliqué Antonelli. "C'était une erreur inutile en Q1 et un très bon rappel du fait que, lorsque les choses ne vont pas dans mon sens, je dois faire beaucoup mieux."

"J'avais beaucoup plus de vent de face que sur le tour précédent, donc l'avant était beaucoup plus incisif. J'ai tourné à peu près au même endroit, mais évidemment, la voiture a davantage pivoté et j'ai touché le mur."

La Mercedes endommagées de Kimi Antonelli. Photo de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Après avoir déjà manqué une grande partie des essais du jeudi en raison d'un problème hydraulique, le pilote de 20 ans était en retrait depuis le début du week-end. Il a reconnu qu'il n'était "pas à 100 %" et que Russell aurait de toute façon été difficile à battre.

"George fait un travail incroyable ce week-end", a reconnu Antonelli. "Il se sent très bien avec la voiture, donc c'est clairement là qu'il a fait la différence. Je dois être honnête là-dessus, mais la voiture est aussi très, très rapide."

Une remontée comme à Monza ?

La dernière fois qu'Antonelli s'était élancé depuis le fond de la grille, l'Italien avait réalisé une remontée spectaculaire jusqu'à la victoire à domicile, à Monza. Mais si le circuit urbain de Bakou, long de 6 km, offre lui aussi des possibilités de dépassement grâce à sa longue ligne droite, Antonelli estime qu'il sera beaucoup plus difficile de reproduire sa performance de Monza.

"Prendre un bon départ, éviter les problèmes, puis essayer d'adopter un très bon rythme", a résumé Antonelli à propos de son programme pour samedi. "Ce sera évidemment un peu plus difficile qu'à Monza, parce qu'il est plus compliqué de dépasser ici, mais je pense que nous pouvons quand même faire une bonne course."

"Je n'ai rien à perdre et je dois simplement faire la meilleure course possible. Avec l'expérience, on apprend à remonter. Bien sûr, ce week-end a été un peu compliqué avec tout ce qui s'est passé, mais je pense que nous pouvons faire une bonne course demain."