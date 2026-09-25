Russell écrase la concurrence pour signer la pole, Antonelli commet une faute inutile

Laissé seul par la faute de Kimi Antonelli dès la Q1, George Russell s'est offert une pole position impressionnante de facilité dans les rues de Bakou, devançant Charles Leclerc et Oscar Piastri de plus de huit dixièmes au termes des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1.

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Q1 - Antonelli, la faute inutile

Les conditions sont toujours sèches, malgré un ciel un peu plus nuageux au-dessus de Bakou, au moment où le feu passe au vert - après un petit retard à l'allumage de quatre minutes. Le mercure affiche 24°C dans l'air et 40°C sur la piste.

Après un bref drapeau jaune brandi suite à un petit tout droit pour Lance Stroll au virage 7, le premier chrono de référence à l'issue de la première salve de tours lancés est l'œuvre du revenant Isack Hadjar, qui réalise 1'44"702.

Le principal fait marquant de cette séance est l'incident de Kimi Antonelli qui heurte le mur intérieur du premier virage avec la roue avant gauche, ce qui brise instantanément sa suspension. L'Italien doit mettre fin à sa séance, malgré sa volonté de tenter de rentrer au stand, son ingénieur lui intimant l'ordre de stopper sa Mercedes en zone sûre car aucune réparation n'est envisageable.

Sur ces entrefaites, son équipier George Russell se hisse aux commandes, en 1'44"277, deux petits millièmes devant Max Verstappen. Le Néerlandais signe - à quatre minutes de la fin de Q1 - un chrono de 1'44"041, mais le Britannique lui répond très vite en 1'43"615.

Derrière, sans surprise, la zone rouge est peuplée des Cadillac et des Aston Martin, accompagnées par de décevantes Audi. Malgré son accident, Antonelli est qualifié pour une Q2 à laquelle il ne participera toutefois pas. La fin de séance a été marquée par deux drapeaux jaunes, coup sur coup, liés à des tout droit de Stroll et de Fernando Alonso.

Éliminés en Q1 : Bortoleto, Hülkenberg, Alonso, Pérez, Bottas et Stroll.

Q2 - Les Alpine et une Williams passent le cut

Arvid Lindblad est, dès le tour de sortie des stands, le premier à se faire remarquer par un petit tout droit au virage 4. Côté météo, il est clair que le vent s'est intensifié à Bakou pour le début de cette seconde partie de séance.

Au terme de la première salve de tours lancés - à laquelle les Alpine ont décidé de ne pas participer pour se décaler légèrement -, c'est Russell qui confirme ses bonnes dispositions en 1'43"686, devançant Charles Leclerc de 0"149. Sur un second tour, Hadjar se positionne au troisième rang, à 0"194. Norris, Hamilton et Piastri sont à trois dixièmes.

Au terme d'un ultime tour, Verstappen revient à 20 millièmes de Russell, Leclerc à 0"094, alors que plusieurs pilotes commettent des fautes, à l'image de Lindblad ou Hadjar. Huitième, mais à "seulement" 0"420 de la référence du moment, Gasly s'assure déjà d'une qualification.

La dernière place se joue alors entre Oliver Bearman, déjà au stand, et Franco Colapinto qui termine un tour. L'Argentin parvient à signer le dixième et dernier temps qualificatif, un peu moins d'un dixième devant la Haas. Williams confirme son regain de performance avec la qualification en Q3 de Carlos Sainz.

Pendant ce temps, Russell a mis tout le monde d'accord avec un dernier tour en 1'43"462.

Éliminés en Q2 : Bearman, Lawson, Albon, Ocon, Lindblad et Antonelli.

Q3 - Russell sans concurrence

La température de piste a clairement baissé désormais alors que le soleil continue son inexorable descente. Étonnamment, les stratégies sont décalées entre les pilotes, avec certains qui entament la séance le plus rapidement possible, et d'autres qui patientent un peu pour sortir des stands.

Dans ces conditions, la première référence est signée par Oscar Piastri en 1'43"571 même si, à ce stade, ni les Ferrari ni Hadjar n'ont signé le moindre chrono. Toutefois, sur une seconde tentative, Russell explose le meilleur temps en 1'43"037. Leclerc est le plus proche, à 0"435.

L'ultime tour lancé des pilotes voit Russell enfoncer le clou de façon spectaculaire en réalisant 1'42"526. Le Britannique, absolument intouchable, signe la pole position en repoussant Leclerc et Piastri à plus de huit dixièmes. Hadjar signe un très bon quatrième temps et est le dernier pilote sous la seconde.

Suivent ensuite Norris (auteur d'une erreur dans son dernier tour), Hamilton, Gasly, Verstappen (potentiellement gêné par le drapeau jaune lié à Norris), Sainz et Colapinto.