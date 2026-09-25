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Russell écrase la concurrence pour signer la pole, Antonelli commet une faute inutile
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Russell écrase la concurrence pour signer la pole, Antonelli commet une faute inutile

George Russell (Mercedes) a signé la pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1, devant Charles Leclerc (Ferrari) et Oscar Piastri (McLaren). Le leader du championnat, Kimi Antonelli, a été piégé dès la Q1 et contraint de mettre pied à terre.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lewis Hamilton, Ferrari, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Liam Lawson, Racing Bulls

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Lando Norris, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari

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Nico Hülkenberg, équipe Audi F1

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Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lando Norris, McLaren

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Lando Norris, McLaren

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Lando Norris, McLaren

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Lando Norris, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari

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George Russell, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Charles Leclerc, Ferrari

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Oscar Piastri, McLaren

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Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

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Lando Norris, McLaren

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George Russell, Mercedes

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Lando Norris, McLaren

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George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
43

Laissé seul par la faute de Kimi Antonelli dès la Q1, George Russell s'est offert une pole position impressionnante de facilité dans les rues de Bakou, devançant Charles Leclerc et Oscar Piastri de plus de huit dixièmes au termes des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1.

Lire aussi :

Q1 - Antonelli, la faute inutile

Les conditions sont toujours sèches, malgré un ciel un peu plus nuageux au-dessus de Bakou, au moment où le feu passe au vert - après un petit retard à l'allumage de quatre minutes. Le mercure affiche 24°C dans l'air et 40°C sur la piste.

Après un bref drapeau jaune brandi suite à un petit tout droit pour Lance Stroll au virage 7, le premier chrono de référence à l'issue de la première salve de tours lancés est l'œuvre du revenant Isack Hadjar, qui réalise 1'44"702. 

Le principal fait marquant de cette séance est l'incident de Kimi Antonelli qui heurte le mur intérieur du premier virage avec la roue avant gauche, ce qui brise instantanément sa suspension. L'Italien doit mettre fin à sa séance, malgré sa volonté de tenter de rentrer au stand, son ingénieur lui intimant l'ordre de stopper sa Mercedes en zone sûre car aucune réparation n'est envisageable.

 

Sur ces entrefaites, son équipier George Russell se hisse aux commandes, en 1'44"277, deux petits millièmes devant Max Verstappen. Le Néerlandais signe - à quatre minutes de la fin de Q1 - un chrono de 1'44"041, mais le Britannique lui répond très vite en 1'43"615.

Derrière, sans surprise, la zone rouge est peuplée des Cadillac et des Aston Martin, accompagnées par de décevantes Audi. Malgré son accident, Antonelli est qualifié pour une Q2 à laquelle il ne participera toutefois pas. La fin de séance a été marquée par deux drapeaux jaunes, coup sur coup, liés à des tout droit de Stroll et de Fernando Alonso.

Éliminés en Q1 : Bortoleto, Hülkenberg, Alonso, Pérez, Bottas et Stroll.

Azerbaijan GP d'Azerbaïdjan - Q1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

1'43.615

   S 208.568
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 8

+0.426

1'44.041

 0.426 S 207.714
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 8

+0.546

1'44.161

 0.120 S 207.474
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.645

1'44.260

 0.099 S 207.277
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.745

1'44.360

 0.100 S 207.079
6 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 10

+0.874

1'44.489

 0.129 S 206.823
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 8

+0.956

1'44.571

 0.082 S 206.661
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+1.399

1'45.014

 0.443 S 205.789
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+1.416

1'45.031

 0.017 S 205.756
10 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 10

+1.424

1'45.039

 0.008 S 205.740
11 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.489

1'45.104

 0.065 S 205.613
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 9

+1.491

1'45.106

 0.002 S 205.609
13 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 10

+1.613

1'45.228

 0.122 S 205.371
14 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

+1.766

1'45.381

 0.153 S 205.073
15 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 5

+1.889

1'45.504

 0.123 S 204.833
16 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 10

+1.920

1'45.535

 0.031 S 204.773
17 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+2.184

1'45.799

 0.264 S 204.262
18 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 10

+2.305

1'45.920

 0.121 S 204.029
19 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+2.978

1'46.593

 0.673 S 202.741
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+3.043

1'46.658

 0.065 S 202.617
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 9

+3.722

1'47.337

 0.679 S 201.335
22 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 10

+4.675

1'48.290

 0.953 S 199.564
Voir les résultats complets

Q2 - Les Alpine et une Williams passent le cut

Arvid Lindblad est, dès le tour de sortie des stands, le premier à se faire remarquer par un petit tout droit au virage 4. Côté météo, il est clair que le vent s'est intensifié à Bakou pour le début de cette seconde partie de séance.

Au terme de la première salve de tours lancés - à laquelle les Alpine ont décidé de ne pas participer pour se décaler légèrement -, c'est Russell qui confirme ses bonnes dispositions en 1'43"686, devançant Charles Leclerc de 0"149. Sur un second tour, Hadjar se positionne au troisième rang, à 0"194. Norris, Hamilton et Piastri sont à trois dixièmes. 

Au terme d'un ultime tour, Verstappen revient à 20 millièmes de Russell, Leclerc à 0"094, alors que plusieurs pilotes commettent des fautes, à l'image de Lindblad ou Hadjar. Huitième, mais à "seulement" 0"420 de la référence du moment, Gasly s'assure déjà d'une qualification. 

La dernière place se joue alors entre Oliver Bearman, déjà au stand, et Franco Colapinto qui termine un tour. L'Argentin parvient à signer le dixième et dernier temps qualificatif, un peu moins d'un dixième devant la Haas. Williams confirme son regain de performance avec la qualification en Q3 de Carlos Sainz.

Pendant ce temps, Russell a mis tout le monde d'accord avec un dernier tour en 1'43"462.

Éliminés en Q2 : Bearman, Lawson, Albon, Ocon, Lindblad et Antonelli.

Azerbaijan GP d'Azerbaïdjan - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

1'43.462

   S 208.876
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 16

+0.244

1'43.706

 0.244 S 208.385
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

+0.318

1'43.780

 0.074 S 208.236
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.352

1'43.814

 0.034 S 208.168
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

+0.418

1'43.880

 0.066 S 208.036
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.558

1'44.020

 0.140 S 207.756
7 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 16

+0.575

1'44.037

 0.017 S 207.722
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+0.644

1'44.106

 0.069 S 207.584
9 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 17

+1.167

1'44.629

 0.523 S 206.546
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 15

+1.221

1'44.683

 0.054 S 206.440
11 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 17

+1.313

1'44.775

 0.092 S 206.259
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 18

+1.398

1'44.860

 0.085 S 206.091
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 17

+1.539

1'45.001

 0.141 S 205.815
14 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 18

+1.554

1'45.016

 0.015 S 205.785
15 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 16

+1.644

1'45.106

 0.090 S 205.609
16 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 5

 

   S  
Voir les résultats complets

Q3 - Russell sans concurrence

La température de piste a clairement baissé désormais alors que le soleil continue son inexorable descente. Étonnamment, les stratégies sont décalées entre les pilotes, avec certains qui entament la séance le plus rapidement possible, et d'autres qui patientent un peu pour sortir des stands.

Dans ces conditions, la première référence est signée par Oscar Piastri en 1'43"571 même si, à ce stade, ni les Ferrari ni Hadjar n'ont signé le moindre chrono. Toutefois, sur une seconde tentative, Russell explose le meilleur temps en 1'43"037. Leclerc est le plus proche, à 0"435.

L'ultime tour lancé des pilotes voit Russell enfoncer le clou de façon spectaculaire en réalisant 1'42"526. Le Britannique, absolument intouchable, signe la pole position en repoussant Leclerc et Piastri à plus de huit dixièmes. Hadjar signe un très bon quatrième temps et est le dernier pilote sous la seconde.

Suivent ensuite Norris (auteur d'une erreur dans son dernier tour), Hamilton, Gasly, Verstappen (potentiellement gêné par le drapeau jaune lié à Norris), Sainz et Colapinto.

Azerbaijan GP d'Azerbaïdjan - Q3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

1'42.526

   S 210.783
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 23

+0.837

1'43.363

 0.837 S 209.076
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.838

1'43.364

 0.001 S 209.074
4 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 21

+0.974

1'43.500

 0.136 S 208.799
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+1.146

1'43.672

 0.172 S 208.453
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+1.332

1'43.858

 0.186 S 208.080
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+1.521

1'44.047

 0.189 S 207.702
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 24

+1.555

1'44.081

 0.034 S 207.634
9 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 25

+2.040

1'44.566

 0.485 S 206.671
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 21

+2.437

1'44.963

 0.397 S 205.889
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