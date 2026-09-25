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Le calendrier 2027 du MotoGP dévoilé

Le calendrier 2027 du MotoGP a été dévoilé, avec la disparition du GP de Hongrie, le retour du GP d'Argentine, un nouveau circuit pour le GP d'Australie et plusieurs changements de dates.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Les pilotes après le premier tour

Photo de : Burak Akbulut - Anadolu - Getty Images

Comme promis, le calendrier 2027 du MotoGP a été annoncé ce vendredi, avec 22 Grands Prix au programme. Les principaux changements étaient déjà connus, entre le retour du GP d'Argentine à Buenos Aires, la disparition du GP de Hongrie et le changement de circuit pour le GP d'Australie, qui abandonne Phillip Island au profit d'Adélaïde.

Pour lancer cette nouvelle ère du MotoGP, marquée par une nouvelle génération de motos et des pneus Pirelli à la place des Michelin, la saison débutera encore avec le GP de Thaïlande au début du mois de mars, ce qui avait été confirmé il y a plusieurs semaines.

Le GP du Qatar est programmé dans la foulée, alors que l'édition 2026 qui doit se tenir au mois de novembre, après avoir été reportée, reste incertaine en raison de l'instabilité géopolitique dans la région, même si on sait que l'intention est de la maintenir.

Le championnat prévoit ensuite une pause de trois semaines, puis se rendra sur le continent américain pour les courses au Brésil et aux États-Unis, et donc l'arrivée de l'Argentine entre les deux.

Le GP de France légèrement décalé

Le MotoGP entamera ensuite sa saison européenne, d'abord avec la traditionnelle visite à Jerez, mais un peu plus tard que les dernières saisons, le 9 mai. Cela signifie donc que le GP de France n'aura pas lieu le week-end du 8 mai, contrairement aux trois dernières années, mais que Le Mans accueillera le plateau du 14 au 16 mai.

Les organisateurs du GP de France ont annoncé dans la foulée de la présentation du calendrier que la billetterie ouvrira le 6 octobre à 12h00.

Le GP de France 2027 aura lieu le 16 mai.

Le GP de France 2027 aura lieu le 16 mai.

Photo de: Loic Venance / AFP via Getty Images

Quelques épreuves vont changer de date. Le GP d'Italie et le GP de Catalogne inversent leur date, le GP de République tchèque est repoussé pour se retrouver après les rendez-vous aux Pays-Bas et en Allemagne, le GP d'Autriche renoue avec le mois d'août et inverse sa date avec le tout dernier GP d'Aragón, tandis que la conclusion de la saison européenne est prévue avec le GP du Portugal, avancé de près de deux mois puisqu'il est habitué à accueillir les pilotes en fin d'année.

Comme chaque année, l'automne sera synonyme de tournée asiatique, remaniée afin d'être concentrée : la date du GP de Malaisie a été avancée pour prendre place entre les déplacements au Japon et en Indonésie, ce qui formera la seule série de trois courses en trois week-ends de l'année.

Lire aussi :

Le championnat du monde se rendra ensuite en Australie. Adélaïde accueillera le MotoGP un peu plus tard que Phillip Island par le passé. Comme cela a été confirmé en début de semaine, la saison se terminera comme d'habitude avec le GP de Valence.

Le MotoGP avait déjà annoncé le calendrier des tests hivernaux, légèrement réduits cette année malgré l'introduction du nouveau règlement.

Le calendrier MotoGP 2027

Date Grand Prix Circuit
5-7 mars Thailand GP de Thaïlande Buriram
12-14 mars Qatar GP du Qatar Losail
2-4 avril Brazil GP du Brésil Goiânia
9-11 avril Argentina GP d'Argentine* Buenos Aires
23-25 avril United States GP des Amériques** Austin
7-9 mai Spain GP d'Espagne Jerez
14-16 mai France GP de France Le Mans
28-30 mai Italy GP d'Italie Mugello
11-13 juin Spain GP de Catalogne Barcelone
25-27 juin Netherlands GP des Pays-Bas Assen
9-11 juillet Germany GP d'Allemagne Sachsenring
16-18 juillet Czech Republic GP de République tchèque Brno
13-15 août United Kingdom GP de Grande-Bretagne Silverstone
27-29 août Austria GP d'Autriche Red Bull Ring
10-12 septembre Italy GP de Saint-Marin Misano
17-19 septembre Spain GP d'Aragón MotorLand Aragón
1-3 octobre Portugal GP du Portugal Portimão
15-17 octobre Japan GP du Japon Motegi
22-24 octobre Malaysia GP de Malaisie Sepang
29-31 octobre Indonesia GP d'Indonésie Mandalika
12-14 novembre Australia GP d'Australie* Adélaïde
26-28 novembre Spain GP de Valence Valence

* Sous réserve d'homologation par la FIM

** Sous réserve de signature du contrat

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