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Le MotoGP dévoile le tracé du circuit urbain d'Adélaïde

Le tracé du nouveau circuit urbain d'Adélaïde, qui remplacera Phillip Island comme lieu d'accueil du Grand Prix d'Australie MotoGP, a été dévoilé.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publié:
Le circuit d'Adelaide pour le MotoGP

Photo de : MotoGP Sports Entertainment Group

Le Premier ministre d'Australie-Méridionale, Peter Malinauskas, a dévoilé dimanche une simulation du nouveau circuit urbain d'Adélaïde, qui accueillera le Grand Prix d'Australie MotoGP à partir de l'année prochaine.

Ce projet, dont l'achèvement est prévu vers novembre 2027, date à laquelle la course doit avoir lieu, représente un investissement de près de 60 millions d'euros (96 millions de dollars australiens), a révélé Malinauskas.

Le circuit sera construit sur le site anciennement occupé par le tracé qui accueillait le Grand Prix d'Australie de Formule 1 jusqu'en 1995. Il mesurera 4,13 kilomètres et comportera 15 virages, son tracé reprenant plusieurs sections de l'ancienne piste, notamment Stag Corner, Rundle Road et Brewery Bend.

 

Les simulations réalisées dans le cadre du projet estiment la vitesse maximale des MotoGP à environ 343 km/h, tandis que le temps au tour prévu pour les machines de la catégorie reine est d'environ 1'26.

Troncs, l'héritage

L'un des aspects les plus controversés du projet, compte tenu de l'ampleur des travaux de construction nécessaires, a été son impact environnemental.

Le réaménagement impliquera l'abattage de 42 arbres classés comme "d'importance majeure", ainsi que de 335 autres arbres que le gouvernement d'Australie-Méridionale a catégorisés comme "réglementés, non réglementés, envahissants, morts ou en mauvais état".

Quelque 88 arbres supplémentaires seront déplacés, tandis que 22 autres font actuellement "l'objet d'une étude", selon Malinauskas.

Le Premier ministre a indiqué qu'il y avait actuellement 8 895 arbres dans l'enceinte du circuit et que 95% d'entre eux resteraient "intacts" pendant les travaux de réaménagement.

Sur les 96 millions de dollars australiens d'investissement, 15 millions seront alloués à un programme visant à restaurer les habitats de diverses espèces animales et les espaces verts, notamment la rivière Torrens.

Vue virtuelle du circuit d'Adélaïde.

Vue virtuelle du circuit d'Adélaïde.

Photo de: MotoGP Sports Entertainment Group

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Conseil de conservation afin de garantir que ce projet offre la meilleure issue possible pour tous les habitants de l'Australie-Méridionale", a déclaré Malinauskas.

Il s'est également engagé à planter dix nouveaux arbres pour chaque arbre abattu, ce qui signifie qu'environ 3 770 arbres seront, à terme, plantés.

Ce plan d'action vise à répondre aux préoccupations des associations environnementales qui ont organisé des manifestations contre le projet ces derniers mois. Ces campagnes ont conduit 43 000 personnes à signer une pétition demandant l'arrêt du projet.

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