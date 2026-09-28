Maverick Viñales enfin de retour chez Tech3 à Motegi

Près de trois mois après sa dernière apparition en compétition, Maverick Viñales va faire son retour au GP du Japon. Touché à l'épaule gauche au Sachsenring en 2025, l'Espagnol n'a jamais réellement cessé d'en payer les séquelles et il a été en grande difficulté quand il a retrouvé le circuit allemand cette année.

Une lésion a par la suite été détectée et Viñales a manqué les quatre Grands Prix disputés depuis la pause estivale, Tech3 annonçant son absence course après course. Pol Espargaró, le pilote d'essais de KTM, était à chaque fois appelé pour le suppléer.

Viñales a pu reprendre l'entraînement ces dernières semaines. Il a roulé sur le circuit d'Alcarràs il y a une dizaine de jours, puis a pu participer au test du Red Bull Ring, consacré à la découverte des motos 2027 mais, dans son cas, à l'évaluation de sa condition physique. Il a été jugé apte à rouler à Motegi ce week-end.

"Je suis vraiment heureux de pouvoir enfin annoncer mon retour à la compétition", a déclaré Viñales. "Ces derniers mois ont été une longue aventure, et j'ai travaillé dur chaque jour pour en arriver là. Je ne suis pas encore à 100 %, mais je suis sur la bonne voie et je me sens prêt à franchir cette nouvelle étape. À Motegi, il s'agira de progresser pas à pas, d'évaluer mon état physique et de retrouver mes sensations sur la moto."

"Je tiens tout particulièrement à remercier toute l'équipe du Red Bull APC ainsi que mes médecins pour leur travail et leur soutien tout au long de ma convalescence. J'ai hâte de remonter sur ma moto et de reprendre la compétition."

Pas de précipitation

Nicolas Goyon se réjouit du retour de son pilote. "Nous sommes très heureux de confirmer que Maverick sera de retour parmi nous au Japon", a souligné le team manager de l'équipe française. "Depuis le début de ce processus, notre priorité a été de l'accompagner dans sa convalescence et de veiller à ce qu'il revienne lorsqu'il serait prêt, plutôt que de précipiter les choses."

"Le chemin a été plus long que ce que nous avions initialement prévu, mais Maverick a travaillé d'arrache-pied tout au long de sa rééducation, et c'est formidable de le voir aujourd'hui prêt à revenir sur la grille de départ."

Maverick Viñales n'a plus disputé de course depuis le Sachsenring, au mois de juillet. Photo de: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Goyon s'attend à une période d'adaptation pour Viñales : "Nous savons que revenir après une si longue absence prendra un certain temps ; nous soutiendrons donc Maverick tout au long du week-end et lui permettrons de retrouver son rythme petit à petit. En même temps, c'est fantastique pour toute l'équipe de retrouver notre effectif complet, et nous avons hâte de nous remettre au travail avec Maverick à Motegi."

Depuis sa blessure en juillet 2025, Maverick Viñales a plusieurs fois tenté de revenir, pour finalement renoncer à plusieurs reprises en raison de ses limites physiques, parfois en plein milieu de week-ends de course. Il s'est encore fait opérer au printemps, afin de retirer une vis qui le gênait, et a manqué 14 sprints et 14 courses principales sur les 26 derniers week-ends de course.

Au cours de sa dernière période de convalescence, Viñales a officiellement perdu sa place en MotoGP pour la saison prochaine. Tech3 va remplacer son duo actuel par Luca Marini et Senna Agius et Viñales n'a pu trouver aucune place chez la concurrence, alors qu'il s'attendait dans un premier temps à une promotion dans l'équipe KTM officielle.

Des tensions sont apparues ces derniers mois mais contrairement à son divorce explosif avec Yamaha il y a cinq ans, il semble parti pour aller au terme de son contrat.

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