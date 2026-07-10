Viñales se sent poussé à bout par KTM : "Je n'ai aucun problème mental"

Le feuilleton KTM/Viñales n'en finit plus. Le pilote Tech3 a multiplié les critiques envers le constructeur quant à la façon dont les discussions se sont passées pour une prolongation de son contrat.

Maverick Viñales explique en effet avoir cru à une promotion dans l'équipe officielle mais face à sa longue convalescence après sa blessure à l'épaule il y a un an, KTM a finalement recruté Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio et a proposé à l'Espagnol de rester chez Tech3, ce qu'il aurait refusé.

Les deux parties semblent se diriger vers un divorce houleux, qui rappelle la fin de la relation explosive entre le même Viñales et Yamaha en 2021. En désaccord, le pilote et le constructeur avaient dans un premier temps renoncé à leur association pour 2022 malgré un contrat en bonne et due forme. Puis, au Red Bull Ring, Viñales avait volontairement donné de grands coups de gaz susceptibles d'endommager son moteur, ce qui lui avait valu une suspension, avant une séparation en cours de saison.

Viñales n'apprécie pas véritablement le parallèle entre les deux situations et n'y voit qu'un seul point commun : un manque de clarté dans les intentions des constructeurs, ce qui le pousse à bout. Il assume donc ses propos de jeudi, quand il a affirmé avoir signé un contrat finalement jugé non valide par KTM.

"Ce que j'ai dit hier, c'était la vérité sur la situation et ce qu'il s'est passé", a expliqué Viñales ce vendredi au Sachsenring. "C'était la vérité et je ne veux pas la cacher. Comme avec ce qu'il s'est passé chez Yamaha, beaucoup de gens commencent à dire que j'ai des problèmes mentaux. Non, je n'en ai aucun."

"Le problème, ce sont les équipes qui me poussent à la limite absolue, avec leurs décisions. Ils savent très bien que si je sens que l'équipe donne le maximum pour moi, je me donnerai à 1000% pour elle. Mais dès qu'on me met de côté, pour moi, c'est fini."

Maverick Viñales a peu de chances de piloter encore une KTM en 2027. Photo de: Steve Wobser / via Getty Images

"J'ai besoin de sentir que j'ai de la valeur pour le projet et pour l'équipe. C'est pour ça que j'ai toujours dit que je suis très content des ingénieurs parce qu'ils m'accordent la valeur dont j'ai besoin. Vous voyez ?"

"C'est ce que je disais hier : j'ai dit que j'ai signé un contrat qui était très mauvais pour ma confiance, même pour l'avenir, pour prendre des décisions. Mais je fais confiance aux ingénieurs, je fais confiance au projet."

Pour le moment, je comprends que je serai chez moi l'an prochain.

Reste qu'avec ses récentes déclarations, Maverick Viñales a compromis son avenir avec KTM et Tech3, alors même qu'il s'agit de l'ultime option sur la grille 2027. Günther Steiner, le directeur général de l'équipe française, a reconnu qu'une prolongation devenait peu probable. Pit Beirer, directeur de KTM Motorsports, n'a quant à lui pas totalement fermé la porte, évoquant surtout le besoin de retrouver un certain calme, mais aussi une volonté de définir le duo de pilotes de Tech3 dès ce week-end.

"Je ne sais pas si la porte est encore ouverte, on verra", a réagi Viñales. "De mon point de vue, c'est dur de dire quoi que ce soit. Après tout ce qu'il s'est passé, c'est dur de voir une lumière. Mais j'aimerais vraiment oublier tout ça, essayer d'être positif et revenir fort après l'été. Pour moi, l'été est le moment où je vais revenir, me libérer et essayer de faire de mon mieux."

"Pour l'avenir, je n'ai aucune idée, vraiment aucune", a ajouté Viñales. "Pour le moment, je comprends que je serai chez moi l'an prochain, mais en tout cas, je ferai de mon mieux dans la deuxième partie de la saison."

Maverick Viñales veut retrouver sa forme sur la KTM. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Maverick Viñales concentre toute son attention sur cette deuxième partie de championnat. Le début d'année a été gâché par une vis posée après l'opération de l'an dernier et qui le gênait, puis par une nouvelle intervention destinée à la retirer. Il est maintenant déterminé à prouver qu'il peut encore briller sur la KTM, à condition de retrouver une bonne condition physique.

"Je ne pense pas que [la situation] complique quoi que ce soit. Au final, on veut courir et on veut être devant. Mon objectif est de récupérer et de retrouver ma vitesse. Actuellement, je n'arrive pas à être rapide, mais parce que je ne suis pas à l'aise sur la moto. Je dois trouver ce confort et continuer à pousser. En tout cas, je vais donner mon maximum, pour l'équipe, pour la moto et pour les ingénieurs. Cela ne fait aucun doute."

"L'objectif que j'ai en tête est de revenir vraiment fort après l'été", a souligné Viñales. "C'est pour ça que je dois continuer à insister, pour retrouver le niveau que je peux avoir."

"Chaque circuit présente des difficultés différentes. Le Mugello a été très dur, je n'étais pas encore prêt. Assen était très dur, je perdais six dixièmes en seulement deux virages, avec deux changements de direction. J'ai encore des progrès à faire mais je pense que ça va dans le bon sens."