Steiner ne laissera plus KTM choisir ses pilotes mais s'imagine mal conserver Viñales

Tech3 est l'équipe pour laquelle les choix de pilotes restent les plus flous en vue de la saison 2027. Plusieurs équipes concurrentes ont déjà sélectionné leurs deux pilotes, même si toutes les annonces n'ont pas encore été faites, et il n'y a aucun doute pour au moins une des deux places chez chacune d'entre elles.

Du côté de Tech3, les pilotes présents cette année, Maverick Viñales et Enea Bastianini, sont directement sous contrat avec KTM. Les deux se dirigent vers la sortie : Bastianini est plus que pressenti chez Trackhouse, et Viñales est entré dans une guerre par médias interposés avec son constructeur.

L'Espagnol a multiplié les sorties publiques pour dénoncer une promotion promise dans l'équipe officielle puis abandonnée et la signature d'un nouveau contrat finalement annulé. Günther Steiner, qui a pris le contrôle de Tech3 la saison dernière, suit ces débats à distance car les contrats en cours ne sont pas gérés par l'équipe française.

L'Italien se garde donc de tout commentaire sur la situation contractuelle de Viñales. "Malheureusement, non, et je ne vais pas essayer [d'en parler], parce que je ne suis pas impliqué dans son contrat", a assuré Steiner. "C'est un contrat KTM et évidemment, je ne vais pas faire de commentaires. Vous savez que j'ai des opinions mais je ne peux pas en donner parce que je ne sais pas [de quoi il retourne]."

"Habituellement, je ne lis pas beaucoup d'articles, parce que ça influence les pensées, mais j'ai vu les titres et je me suis dit 'J'espère que ça ne me concerne pas !', parce que ça n'a rien à voir avec moi."

Maverick Viñales ne devrait pas rester chez Tech3 en 2027. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ça ne concerne absolument pas Tech3 parce que c'est un contrat entre Maverick et KTM, et je ne sais pas ce qui a été fait. Si les gens me disent ce qu'ils ont fait, je pourrai vérifier si c'est vrai ou pas, mais ce n'est pas ma position. Je suis content d'en rester éloigné !"

"J'ai assez à faire de mon côté, donc je les laisse gérer ça. Sincèrement, je ne connais pas son contrat, je ne l'ai jamais vu – et je ne veux pas le voir, parce que soit on est impliqué, soit on ne l'est pas, et je ne le suis pas. Désolé de vous décevoir. [rires]"

Tech3 va reprendre le pouvoir

Au cours des dernières années, les liens entre KTM et Tech3 se sont renforcés, au point que la formation de Bormes-les-Mimosas soit décrite comme une extension de l'équipe d'usine, ce qui lui a fait adopter les mêmes couleurs. KTM a aussi pris en charge les contrats des pilotes. Ce ne sera plus le cas en 2027.

"Ce seront des contrats Tech3", a confirmé Steiner, arrivé l'an passé à la tête de la structure, avec une situation déjà en place : "C'est un héritage du passé. On a repris l'entreprise, quand on a racheté Tech3, les contrats étaient tous en place pour cette année, mais à l'avenir, on fera à notre façon."

Steiner veut que Tech3 puisse développer sa propre identité et reprendre un peu d'indépendance. En engageant directement les pilotes, Steiner aura plus de pouvoir : "En allemand, on dit que celui qui paie décide. Pour décider, il faut payer, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est comme ça que ça va fonctionner."

"C'est aussi pour aider KTM, nous savons tous ce qu'ils ont traversé l'an dernier, donc il faut faire les choses à notre façon", a-t-il ajouté.

Günther Steiner et Nicolas Goyon sont en charge de l'équipe Tech3. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tech3 serait donc libre de prolonger Maverick Viñales, mais Günther Steiner ne juge pas cette option véritablement envisageable. L'Espagnol n'a pas mâché ses mots envers KTM, qui va continuer à fournir ses motos à l'équipe, ce qui rend une prolongation de l'association très improbable.

"Je pense qu'avec la situation dont on vient de parler, c'est très dur de remédier à ça parce que ce n'est pas une bonne situation quand on s'affronte dans la presse."

"Nous allons encore travailler avec KTM à l'avenir donc il faut aussi quelque chose qui lui convienne, et je ne pense pas qu'il serait heureux de rester dans cette situation. Actuellement, comme je l'ai dit, on discute avec quelques pilotes et nous n'avons pas pris de décision."

Steiner a décrit une situation contractuelle "très similaire" concernant Enea Bastianini. Mais si ce dernier est aussi sur le départ, ce n'est pas avec les tensions qui peuvent exister du côté de Viñales : "Tech3 a été invité tardivement à la fête. J'ai discuté avec son père [de Bastianini] parce que je m'entends très bien avec eux. C'est plus leur décision [de partir] que la nôtre."

Brad Binder n'est pas réellement une option pour Tech3 Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Et lorsque l'on évoque le cas Brad Binder, poussé vers la sortie dans l'équipe officielle puisqu'Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio ont été recrutés, Günther Steiner confirme une volonté de repartir d'une page blanche, laissant peu de chances au Sud-Africain.

"Il y a un long historique et parfois, il faut repartir de zéro, ne pas garder trop de choses. Nous parlons de ces situations difficiles et je veux que nous soyons une équipe enthousiaste pour l'avenir."

"On ne garde aucun passif, on veut un nouveau départ, et cela signifie peut-être que ça ne convient pas à des personnes qui ont été associées au groupe, pas seulement Tech3, mais KTM et le groupe pendant longtemps. On en revient toujours au passé et parfois il faut un nouveau départ."

Des discussions avec Marini et des débutants

Tech3 se dirige donc vers un nouveau duo de pilotes. Au GP des Pays-Bas, les discussions avec Luca Marini se sont intensifiées et KTM a donné son feu vert. Günther Steiner confirme des discussions avec l'actuel pilote Honda, mais assure que rien n'est fait.

"J'ai parlé avec quelques pilotes parce que je veux les connaître, avant qu'ils puissent rejoindre l'équipe. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui pilote la moto, c'est quelqu'un qui doit faire partie de l'équipe et s'intégrer dans l'équipe, donc j'ai rencontré quelques personnes."

Luca Marini pourrait rejoindre Tech3 en 2027. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je ne connaissais pas Luca, c'est quelqu'un de très bien. Il a beaucoup d'expérience et il peut peut-être nous aider à progresser, mais nous n'avons pas encore pris de décision définitive. En tant que personne, en tant que pilote, on sait ce qu'il vaut, mais peut-il apporter quelque chose à l'équipe ? Peut-être que oui."

Steiner a également fait part de sa volonté de se tourner vers un débutant la saison prochaine, ce qui ouvre la possibilité d'une titularisation de Manuel González ou Senna Agius, qui sont actuellement en Moto2. Mais lorsqu'il lui est demandé s'il envisage d'aligner deux rookies en 2027, Steiner fait signe que non de la tête.

Le dirigeant a en tout cas la volonté de se décider rapidement : "J'aimerais que ce soit demain si possible, parce que je pourrais vous répondre clairement sur ce que nous allons faire, construire la suite, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses. Il faut des chefs mécaniciens, toutes ces choses. J'espère que ce sera bientôt."