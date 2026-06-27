Marini et Agius, le nouveau duo favori chez Tech3 en 2027

Honda aura un nouveau duo de pilotes la saison prochaine. Le recrutement de Fabio Quartararo devrait être annoncé dans les prochains jours, tandis que l'on attend David Alonso, actuellement cinquième du Moto2, ou Diogo Moreira à ses côtés.

Cela signifie que les deux titulaires actuels vont partir. Joan Mir pilotera une Ducati de Gresini, ce qui doit encore être officialisé, tandis que le sort de Luca Marini était plus incertain.

Un retour chez VR46, détenu par son demi-frère Valentino Rossi, a été envisagé mais Ducati souhaite y placer Nicolò Bulega et Marini ne voulait pas retrouver ce cocon.

"En raison de sa qualité et de son caractère, le faire revenir serait très intéressant pour nous, mais il a décidé de regarder ailleurs pour son avenir et il faut le respecter", a précisé une source interne à VR46 à Motorsport.com.

Ces dernières semaines, le nom de Marini circulait aussi du côté de Tech3, et selon nos informations, les négociations se sont intensifiées entre le pilote et l'équipe française dans le paddock d'Assen. Le management de la structure désormais dirigée par Günther Steiner s'intéressait à lui mais le management de KTM affichait quelques réserves.

Vendredi, Marini a eu une première discussion avec Pit Beirer, le directeur de KTM Motorsports, après laquelle ce dernier s'est dit "très impressionné" par l'Italien, donnant le feu vert aux négociations.

Senna Agius est bien placé pour faire ses débuts en MotoGP chez Tech3 en 2027. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Selon les informations de Motorsport.com, Tech3 négocie également avec Senna Agius pour la deuxième place. L'Australien occupe actuellement la quatrième place du Moto2 et il pourrait permettre à son pays de conserver un pilote en MotoGP, alors que l'avenir de Jack Miller est très incertain.

Vers un départ de Viñales

Les contrats de Maverick Viñales et Enea Bastianini, les pilotes actuels de Tech3, comprenaient une clause donnant à KTM le pouvoir de les prolonger unilatéralement, et valable jusqu'au 30 juin. Ce n'est que si elle n'est pas activée que les pilotes seront libres après cette date.

Ni KTM ni Tech3 n'ont l'intention de profiter de ces clauses. Bastianini pourra ainsi confirmer son arrivée chez Trackhouse dès mardi, tandis que Viñales va se retrouver sans guidon.

"Il n'y a pas d'informations", déplorait Viñales jeudi à son arrivée à Assen. "Mais KTM ne m'a pas appelé pour le test de Brno, donc je pense que c'est assez clair. […] Ils m'ont laissé pendant deux semaines dans l'incertitude sur ma présence au test, j'ai appris par la presse que Pedro Acosta serait là. C'était aussi simple de m'appeler pour me le dire. OK, je ne suis pas en grande forme physique, mais je peux faire un tour rapide. Mais ils ne m'ont rien dit."

Maverick Viñales voit son avenir en MotoGP s'assombrir. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Si je dois partir, il y a un millier de choses à faire, ce n'est pas la fin du monde", a-t-il ajouté. "Si je ne suis pas dans le championnat du monde, ce sera à cause d'un seul acteur, KTM, personne d'autre."

Du mouvement est également prévu dans l'équipe KTM officielle, avec les arrivées d'Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio. Pedro Acosta va partir chez Ducati et Brad Binder se retrouve sans option.

Bulega se rapproche de VR46

L'arrivée de Luca Marini chez Tech3 signifie que Nicolò Bulega n'a plus de concurrent pour rejoindre VR46, où il doit faire équipe avec Fermín Aldeguer, alors que les chances de Franco Morbidelli de conserver sa place semblent très minces. Bulega domine largement le WorldSBK avec Ducati cette année, et son expérience des pneus Pirelli est vue comme un atout en vue de la saison 2027.

Pour le moment, l'accord n'est pas conclu et des éléments importants doivent être négociés, comme la part de son salaire qui sera prise en charge par Ducati et le prix de la moto facturée à l'équipe.

"Nous discutons avec Bulega, c'est une option, mais ce n'est pas la seule", a précisé une source de VR46 à Motorsport.com.