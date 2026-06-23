Morbidelli : "Je n'ai pas peur de rentrer chez moi si je n'en vaux pas la peine"

Alors que les annonces de contrat débutent, Franco Morbidelli se sait plus menacé que jamais sur la grille MotoGP. Il fait partie des quatre à six pilotes arrivés il y a plusieurs années dans la catégorie et qui risquent d'en sortir, remplacés par des rookies la saison prochaine.

Le concernant, c'est Nicolò Bulega, pilote officiel Ducati en WorldSBK, mais aussi son collègue de la VR46 Riders Academy Luca Marini qui prétendent à son guidon, sans que l'on sache pour le moment qui sera choisi par l'équipe de Valentino Rossi. Si le nom de Franco Morbidelli a également été cité parmi les candidats, sa cote paraît aujourd'hui faible et son avenir obscurci.

Actuellement empêtré dans la quête d'adhérence à l'arrière de sa moto, une spec 2025 de la Ducati qui en a fait souffrir d'autres avant lui, le pilote VR46 enchaîne les Grands Prix compliqués et celui de République tchèque n'y a pas fait exception.

Son podium dans le sprint de Jerez et sa qualification en première ligne à Barcelone comptent pour le moment comme les seules éclaircies de sa saison. Les trois derniers Grands Prix ont toutefois été très similaires les uns aux autres pour lui, et à Brno il a encore terminé 13e, à 25 secondes du vainqueur.

Perplexe sur sa performance, Morbidelli était aussi agacé que sarcastique lorsqu'il a tenté d'analyser sa course à chaud, dimanche, face aux médias. "Encore un week-end terminé avec des sensations bizarres", a-t-il commenté. "Une course très dure durant laquelle j'ai fait le maximum, j'ai essayé d'être à la limite dans tous les tours, de tirer vraiment le maximum du package à chaque tour, et où j'ai pris un meilleur départ par rapport à hier. Et malgré tout, il n'y avait absolument aucune sorte de performance."

"Il n'y avait pas de grip, je n'avais rien de ce qu'il aurait fallu avoir pour être performant, à savoir surtout la vitesse au freinage. Je ne sais pas… peut-être que j'ai oublié comment piloter une MotoGP. Mais c'est bizarre parce qu'il y a aussi des situations comme au Mugello où j'ai eu un super rythme tout au long du vendredi et du samedi, jusqu'aux deux courses, à Barcelone j'ai fait la première ligne… C'est vraiment très bizarre."

Je ne sais pas… peut-être que j'ai oublié comment piloter une MotoGP.

Compte tenu de sa présence très incertaine sur la grille pour l'année prochaine, il serait légitime de penser que la pression peut influencer ses performances. Néanmoins, Franco Morbidelli, qui à 31 ans a connu un parcours tortueux mais aussi des titres, n'a aucune intention d'envisager les choses de cette manière.

"Écoutez, je vis avec la pression", a-t-il répondu. "Je cours depuis que j'ai 7 ans, j'ai composé avec la pression toute ma vie. J'ai connu la pression de gagner un championnat du monde. Je n'ai pas peur de rentrer chez moi si je n'en vaux pas la peine. Je n'ai pas peur de ça. Je ne suis pas ici pour faire le nombre et prendre mon chèque."

"Je suis ici pour performer, pour gagner, pour faire le maximum que je peux. Pour le moment, ça ne vient pas. Même si l'équipe et moi-même faisons le maximum, même si on y met notre âme. Aujourd'hui encore, j'ai fait mon meilleur temps dans le dernier tour : j'ai tout donné à chaque tour pour rester devant tous ceux qui étaient avec moi, mais j'avais clairement moins de potentiel, j'avais moins de grip. Je n'ai pas pu être aussi préformant que j'étais censé l'être."

"C'est vraiment frustrant. Mais, heureusement, on n'est pas du genre à baisser les bras", a ajouté le pilote italien. "L'équipe est remplie de personnes qui ne baissent pas les bras. L'atmosphère au sein de l'équipe est géniale, on est prêts à donner tout ce qu'on a à chaque instant. J'espère qu'on va se sortir de cette situation."

Lire aussi : MotoGP Morbidelli clarifie son intérêt (limité) pour le WorldSBK