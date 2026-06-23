Ducati officialise la prolongation de contrat de Marc Márquez

Aux champions les honneurs d'ouvrir le bal ! Alors que la quasi-totalité des annonces de contrat ont été retardées par les négociations entre le championnat et ses équipes et constructeurs - à la seule exception de celle de l'union prolongée entre Marco Bezzecchi et Aprilia, en février - cette semaine devrait être marquée par une série d'officialisations pour des accords parfois scellés depuis plusieurs mois.

Et c'est donc Marc Márquez qui lance cette salve, avec ce qui était le contrat le moins mystérieux d'un marché pourtant bouillonnant. Le champion du monde en titre prolonge son engagement avec Ducati pour deux années supplémentaires et courra donc en rouge jusqu'en 2028 inclus, année où il fêtera ses 35 ans.

Longtemps leader du programme Honda, avec qui il a écrit sa légende et bâti l'un des palmarès les plus fournis des Grands Prix moto avec notamment six titres décrochés entre 2013 et 2019, Márquez s'est réinventé avec Ducati depuis deux ans. Il a quitté son constructeur de cœur après sa grave blessure au bras et les difficultés de plus en plus marquées de la RC213V, pour chercher des réponses sur une Desmosedici satellite, alignée par le team Gresini. Ces réponses, l'Espagnol les a immédiatement obtenues : oui, il restait performant et était capable, avec cette moto, de gagner à nouveau.

Après une année de transition et de plaisir retrouvé au guidon, Márquez a intégré l'an dernier l'équipe d'usine Ducati. Et il n'a pas fait dans la demi-mesure, écrasant son coéquipier Pecco Bagnaia ainsi que le championnat, pour remporter un nouveau titre à cinq manches de la fin de la saison. Grand bien lui en a pris, car il s'est blessé dès le Grand Prix suivant et n'a plus couru pendant près de cinq mois par la suite.

La machine à gagner est relancée

Marc Márquez a fait son retour en piste en ce début d'année pour les essais d'avant-saison, alors que Ducati affichait publiquement sa volonté de prolonger son contrat, annoncée comme la priorité de la direction. L'officialisation a toutefois tardé, la faute à ces tractations interminables entre le championnat et ses constructeurs et équipes privées.

Entre-temps, Márquez a encore pu douter de sa condition physique, avant toutefois d'être soulagé par la découverte d'une vis mouvante dans son épaule, explication aux sensations étranges qui le limitaient, et par l'opération qui a résolu le problème, le mois dernier.

À peine de retour, l'Espagnol a démontré, si besoin était, qu'il restait le pilote star du MotoGP et l'atout numéro un de Ducati, et l'officialisation de ce jour intervient après ses victoires consécutives en Hongrie et en République tchèque, alors qu'il retrouve peu à peu la forme et a repris 62 points au leader du championnat en l'espace de deux week-ends.

"Je suis rouge", affirme Marc Márquez dans le communiqué de presse diffusé ce mardi par Ducati pour annoncer la nouvelle. "Je suis vraiment heureux de renouveler mon contrat avec le team Ducati Lenovo et de continuer à faire partie de cette famille."

"Quand j'ai décidé de rejoindre Ducati, j'étais convaincu qu'il s'agissait du projet le plus compétitif. Ils ont cru en moi, et nous avons construit une relation fondée sur la confiance et beaucoup de travail. Ils l'ont démontré une fois de plus avec ce renouvellement, en respectant mon rythme et en m'apportant la sérénité dont j'avais besoin pour prendre la bonne décision", ajoute le pilote, qui a un temps hésité entre une prolongation d'un ou de deux ans.

La dernière victoire en date de Marc Márquez, dimanche à Brno. Photo de : Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

Avec Ducati, Marc Márquez a jusqu'à présent remporté 16 Grands Prix sur un total de 27 podiums, ainsi que 18 courses sprints et 12 pole positions. Troisième du championnat avec Gresini, il a franchi le cap qu'il espérait l'an dernier en allant chercher son neuvième titre mondial et bâtit actuellement la quête d'un sacre qui l'inscrirait un peu plus encore dans l'histoire.

"Dans notre première année ensemble, on s'est battus pour le titre et on l'a remporté, un exploit d'une valeur inestimable qui a confirmé qu'on avait choisi la bonne voie. Je continue à courir parce que j'aime ce sport et parce que je veux continuer à me battre pour atteindre de grands objectifs. Je suis convaincu que je suis au bon endroit pour y parvenir. Tant que je serai ici, je donnerai tout ce que j'ai pour peindre à nouveau l'avenir en rouge", conclut le pilote espagnol.

Si l'annonce faite aujourd'hui n'est que la deuxième pour un pilote d'usine à ce stade, elle devrait néanmoins lancer une salve d'autres officialisations, parmi lesquelles celle du nom de son coéquipier : c'est Pedro Acosta qui est attendu aux côtés de Marc Márquez à partir de 2027, Pecco Bagnaia étant appelé à relever un nouveau défi, chez Aprilia.

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