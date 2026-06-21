Les annonces arrivent : voici à quoi ressemblera la grille MotoGP 2027

Les annonces ont beaucoup tardé, faute d'accord entre le championnat et ses constructeurs, mais maintenant que le nouveau contrat commercial est signé, chacun va pouvoir dévoiler son jeu. On sait en effet que, face à une situation rare qui voit de nombreux pilotes arriver en fin de contrat et le MotoGP aborder une nouvelle ère réglementaire, beaucoup de changements étaient à prévoir et que certains d'entre eux ont été actés depuis déjà plusieurs mois, sans être publiquement révélés.

Cela s'inscrivait dans le cadre d'un pacte scellé entre les cinq constructeurs, selon lequel les officialisations de pilotes ne se feraient pas tant que les tractations avec MotoGP SEG (anciennement Dorna Sports) ne seraient pas terminées. En dépit de l'annonce du "mariage" prolongé entre Aprilia et Marco Bezzecchi en février, ce pacte a plutôt bien tenu.

Grâce aux révélations progressivement faites dans la presse, et notamment sur Motorsport.com, on est malgré tout en mesure de se projeter assez précisément sur la grille qui se dessine pour la saison prochaine. Voici donc un ultime récapitulatif des annonces imminentes.

Qui reste et qui part chez les constructeurs ?

Dans les cinq équipes d'usine, il n'y a que deux pilotes qui vont rester en poste la saison prochaine. C'est dire le chamboulement que l'on observera sur la grille à l'heure d'entrer dans le nouveau cycle réglementaire !

Tout porte à croire que la première annonce devrait venir de Ducati, qui doit officialiser la prolongation pour deux ans du contrat de Marc Márquez. Viendra ensuite l'officialisation du départ de Pecco Bagnaia, le pilote le plus victorieux avec la marque de Borgo Panigale, avant que Ducati n'annonce le recrutement de Pedro Acosta.

Marc Márquez va rester deux saisons de plus chez Ducati. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Chez Aprilia, on sait donc que Marco Bezzecchi a renouvelé son contrat pour deux ans. Le constructeur annoncera prochainement qu'il sera rejoint par Pecco Bagnaia, lequel remplacera Jorge Martín, sur le départ au bout de deux années mouvementées.

Le champion du monde 2024 a choisi de rejoindre Yamaha, qui pourrait néanmoins attendre fin juin, après le GP des Pays-Bas, pour dévoiler le futur line-up de son équipe d'usine. Jorge Martín sera associé à Ai Ogura, qui accédera à un statut de pilote d'usine dès sa troisième saison dans la catégorie reine.

Il n'y a pas d'empressement non plus chez Honda, et l'officialisation de l'arrivée de Fabio Quartararo pourrait attendre encore un peu. L'équipe d'usine du HRC est la seule à conserver une part de doute pour l'un de ses pilotes, car elle peut encore décider de promouvoir Diogo Moreira à la place de sa nouvelle recrue David Alonso en opérant un échange avec le team LCR.

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Enfin, du côté de l'équipe officielle KTM, l'annonce d'un nouveau duo devrait intervenir dès cette semaine. Ce sont Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio qui ont été choisis.

Les transferts dans les équipes indépendantes

Une fois que l'on connaîtra le line-up des équipes d'usines, les teams satellites pourront à leur tour dévoiler leurs cartes.

La plus grande stabilité concerne LCR Honda, qui est censé continuer à aligner Johann Zarco et Diogo Moreira. On sait néanmoins que le Brésilien conserve une chance d'être promu dans l'équipe d'usine, en quel cas le rookie David Alonso, en provenance du Moto2, pourrait être placé aux côtés de Zarco, déjà sous contrat.

Une fois remis de ses blessures, Johann Zarco retrouvera sa place chez LCR. Photo de : Marc Fleury

Chez Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu restera en poste, comme prévu. Un autre promu du Moto2 est attendu à ses côtés en la personne d'Izan Guevara.

Pour ce qui est des équipes satellites Ducati, un recrutement de choix sera fait par Gresini avec l'arrivée de Joan Mir. On trouvera à ses côtés un autre rookie, Daniel Holgado. VR46 va pour sa part accueillir Fermín Aldeguer, qui restera dans le giron Ducati mais en changeant d'équipe.

Les derniers doutes qui planent concernent les quelques derniers guidons. D'une part, celui restant à attribuer chez VR46, qui se joue entre Nicolò Bulega, actuel leader du WorldSBK et donc la candidature est fortement soutenue par Ducati, et Luca Marini, qui pourrait retourner dans son ancienne équipe s'il ne parvient pas à trouver d'autre place.

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En l'occurrence, les options sont extrêmement limitées désormais. Tous les regards se tournent vers Tech3, où Maverick Viñales et Enea Bastianini sont liés à KTM par une option contractuelle que le constructeur peut activer jusqu'au 30 juin afin de les garder une saison de plus.

Qui pour former l'équipe Tech3 en 2027 ? Photo de : Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Tout laisse penser que Bastianini sera libéré, et qu'il rejoindra Trackhouse pour piloter une Aprilia. On sait depuis ce week-end, qu'il y fera équipe avec Raúl Fernández, finalement prolongé après une période très incertaine.

Quant à Viñales, il fait partie des nombreux candidats à un guidon chez Tech3, au même titre que Marini donc, ainsi que les pilotes Moto2 Senna Agius et Manuel González.

Quels pilotes risquent de quitter le MotoGP ?

Compte tenu du grand nombre de rookies qui devraient intégrer la catégorie MotoGP la saison prochaine, ce sont autant de pilotes actuels qui se retrouvent sur la sellette. Les noms de David Alonso, Daniel Holgado et Izan Guevara sont d'ores et déjà validés. Pourraient s'y ajouter Senna Agius, Manuel González et Nicolò Bulega.

Les pilotes à risque sont tout aussi clairement identifiés, ce sont ceux qui n'ont pas réussi à obtenir de contrat en tout début de championnat, lorsque beaucoup de places ont été attribuées en coulisses. Cette saison pourrait donc être la dernière pour Álex Rins, Jack Miller, Brad Binder et Franco Morbidelli - bien que ce dernier ait été cité parmi les options possibles chez VR46 par Valentino Rossi lui-même.

Maverick Viñales et Luca Marini sont également en position délicate, sans avoir encore totalement renoncé cependant. Contrairement aux autres pilotes concernés, tous deux ont exclu de rejoindre le WorldSBK.

Luca Marini travaille à ses dernières options de rester en MotoGP, chez VR46 ou Tech3. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La grille MotoGP 2027 provisoire

Équipe Pilotes Ducati Team Marc Márquez Pedro Acosta Aprilia Racing Marco Bezzecchi Pecco Bagnaia KTM Factory Álex Márquez Fabio Di Giannantonio Honda HRC Fabio Quartararo David Alonso ou Diogo Moreira Yamaha Racing Jorge Martín Ai Ogura LCR Honda Johann Zarco Diego Moreira ou David Alonso Pramac Racing Toprak Razgatlioglu Izan Guevara Gresini Racing Joan Mir Daniel Holgado VR46 Racing Team Fermín Aldeguer Nicolò Bulega ou Luca Marini Tech3 Maverick Viñales, Luca Marini, Senna Agius ou Manuel González Trackhouse Racing Raúl Fernández Enea Bastianini