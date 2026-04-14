Le plateau MotoGP 2027 prend forme, en attendant les annonces

Le MotoGP aborde la saison 2027 dans un contexte particulier. Les constructeurs sont d'un côté actifs en piste pour tester les prototypes répondant à un nouveau règlement mais ils maintiennent le silence sur les pilotes à qui se seront confiés ces machines profondément remaniés.

Car en plus d'un nouveau règlement, l'année 2027 sera synonyme d'un nouveau cycle d'accords commerciaux entre les équipes et le championnat. Après la prise de contrôle du MotoGP par Liberty Media l'an passé, les négociations sur les nouveaux termes des contrats se poursuivent et en attendant un accord, les constructeurs ont décidé de ne pas annoncer leurs pilotes.

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Et pour cause : à ce jour, les équipes ne sont pas officiellement engagées pour la saison 2027 et même les liens entre marques et teams satellites ne sont pas encore entérinés. Sans ces éléments, il est donc difficile d'annoncer des pilotes... mais pas de les recruter. Depuis le début de l'année, Motorsport.com a ainsi révélé de nombreux transferts déjà actés.

Le MotoGP se retrouve ainsi dans une situation atypique. Alors qu'il faut habituellement distinguer les pilotes sous contrats et ceux pressentis dans une équipe, il faut cette fois faire une différence entre les pilotes annoncés (très peu nombreux), ceux dont la destination est connue malgré l'absence d'officialisation (de plus en plus nombreux), et ceux qui restent en discussion.

Voici l'état des lieux, constructeur par constructeur.

Aprilia

Marco Bezzecchi et Pecco Bagnaia, membres de la VR46 Riders Academy, seront réunis chez Aprilia en 2026. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La situation est assez limpide chez le constructeur qui fait la plus forte impression en ce début de saison. Aprilia est même à l'origine de la seule annonce de signature de contrat faite depuis le début de l'année : la prolongation – ou plutôt le mariage – de Marco Bezzecchi pour deux saisons supplémentaires.

Du changement est néanmoins attendu chez Aprilia puisqu'après avoir voulu partir il y a un an et même si les morceaux de la relation ont depuis été recollés, Jorge Martín va bien s'en aller en fin de saison. Motorsport.com a révélé en début d'année son départ pour Yamaha.

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Son remplaçant est déjà connu mais pas annoncé : Pecco Bagnaia. Le double champion du monde a confié il y a près de deux mois que sa décision était prise, mais la situation actuelle ne permet pas encore à Aprilia de confirmer son arrivée.

Pilote annoncé : Marco Bezzecchi

Pilote attendu : Pecco Bagnaia

Trackhouse

Même si Aprilia a exploré d'autres options telles que VR46, Trackhouse devrait bien rester l'équipe satellite du constructeur de Noale l'an prochain. La structure américaine a annoncé sa volonté de signer un nouveau contrat mais les décisions concernant les pilotes ne sont pas encore prises, comme dans plusieurs teams satellites.

On sait néanmoins qu'Ai Ogura est sur le départ. Raúl Fernández devrait quant à lui rester, faute de proposition de la concurrence. Les candidats à la seconde place pourraient être nombreux, qu'il s'agisse de Joan Mir, Luca Marini, Álex Rins ou encore Senna Agius, actuellement sixième du Moto2.

Pilotes annoncés : aucun

Pilote pressenti : Raúl Fernández

Ducati

Aujourd'hui rivaux, Marc Marquez et Pedro Acosta seront coéquipiers chez Ducati en 2027. Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Équipe officielle

Ducati avait fait de la prolongation de Marc Márquez une priorité. Motorsport.com a appris en début d'année qu'elle était actée mais l'Espagnol a ensuite maintenu un certain suspense, notamment sur la durée de l'accord, en raison des incertitudes liées à sa forme physique. Sa présence sur la moto rouge lors des deux prochaines saisons semble néanmoins assurée.

C'est de l'autre côté du garage que du changement est attendu. À la peine depuis un an, Pecco Bagnaia va céder sa place à Pedro Acosta, un accord ayant été trouvé cet hiver. L'actuel pilote KTM a même déjà publiquement évoqué sa future coopération avec Marc Márquez.

Pilotes annoncés : aucun

Pilotes attendus : Marc Márquez et Pedro Acosta

VR46

VR46 s'est récemment enorgueillie de son statut de premier partenaire de Ducati, qui lui congère un certain avantage sur Gresini. Des discussions ont été menées avec Aprilia mais l'équipe fondée par Valentino Rossi devrait bien conserver des Ducati l'an prochain, et selon les informations de Motorsport.com, elle va même recruter un pilote lié à la marque, Fermín Aldeguer, qui a de son côté prolongé avec le constructeur italien jusqu'en 2028.

L'Espagnol, meilleur rookie de la saison 2026 chez Gresini, devrait faire équipe avec Fabio Di Giannantonio, auteur d'un bon début de saison, à l'inverse de Franco Morbidelli, en grande difficulté à Austin. VR46 pourrait donc aligner un duo de pilotes dont aucun n'est issu de sa Riders Academy, ce qui ne lui est jamais arrivé en MotoGP.

Pilotes annoncés : aucun

Pilotes attendus : Fermín Aldeguer

Pilote pressenti : Fabio Di Giannantonio

Gresini

Les dernières semaines ont été rudes pour Gresini. L'équipe a appris le départ d'Álex Márquez en fin de saison, puis celui de Fermín Aldeguer, en raison de l'incertitude sur ses liens avec Ducati.

Le nouveau règlement signifie qu'il sera impossible d'aligner un modèle vieux d'un an en 2027 et la facture va donc augmenter pour Gresini, mais malgré des discussions avec Honda, l'option pour une prolongation de trois ans avec Ducati a finalement été activée selon nos informations, même si cela fait partie des annonces qui se font encore attendre.

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Les discussions pour les pilotes peuvent ainsi avancer. Une arrivée de Dani Holgado, actuellement troisième du Moto2, est attendue. Enea Bastianini pourrait le rejoindre et retrouver l'équipe avec laquelle il a remporté ses premières courses en MotoGP. Álex Rins est également une option.

Pilotes annoncés : aucun

Pilote attendu : Dani Holgado

KTM

Álex Márquez est attendu chez KTM en 2027. Photo de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Équipe officielle

La situation de KTM est l'une des plus floues pour la saison 2027. Le constructeur prépare bien une moto, il a même été le premier à montrer son prototype en piste, mais l'incertitude perdure sur son avenir et une potentielle baisse de son budget, qui pourrait le contraindre à réduire sa présence à deux motos. Tech3 pourrait ainsi filer chez Honda.

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Concernant les pilotes, on sait que la marque va voir le départ de Pedro Acosta en fin d'année et qu'elle va recruter Álex Márquez, qui va retrouver une équipe officielle après son passage chez Honda en 2020.

Pour la seconde machine, l'avenir de Brad Binder reste inconnu après un début de saison difficile. Pendant plusieurs semaines, une promotion de Maverick Viñales, actuellement chez Tech3, paraissait évidente mais l'Espagnol a lui-même entretenu le mystère et son attention s'est surtout portée sur son épaule, au point de douter de son avenir en MotoGP s'il n'y remédiait pas. Récemment opéré, Viñales va pouvoir de nouveau se concentrer sur son avenir.

Pilotes annoncés : aucun

Pilote attendu : Álex Márquez

Pilote pressenti : Maverick Viñales

Honda

Fabio Quartararo va rejoindre Honda en 2027. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Équipe officielle

Honda a frappé un gros coup sur le marché des transferts, révélé par Motorsport.com au mois de janvier : le recrutement de Fabio Quartararo pour la saison 2027 du MotoGP. Après plusieurs saisons difficiles, le Français va quitter Yamaha et se lancer dans un nouveau défi, pour l'un des transferts les plus retentissants des dernières années.

L'identité du futur coéquipier de Fabio Quartararo reste inconnue. Joan Mir et Luca Marini ont des chances de rester mais Honda pourrait aussi se tourner vers la jeunesse avec une volonté connue de recruter David Alonso, champion 2024 du Moto3 et actuel septième du Moto2, même s'il pourrait d'abord être placé dans une équipe satellite.

Pilotes annoncés : aucun

Pilote attendu : Fabio Quartararo

LCR

La situation de LCR est l'une des plus limpides. Lorsque Johann Zarco a prolongé à l'été 2025, il l'a fait pour deux saisons, lui garantissant ainsi une place sur la grille 2027. Il est l'un des seuls pilotes qui a été officiellement annoncé par son équipe pour cette échéance.

La situation est un peu plus floue à ses côtés : le rookie Diogo Moreira a un contrat de deux ans avec Honda, avec une troisième année en option, mais rien ne garantit qu'il soit encore placé chez LCR l'an prochain. Le Brésilien devrait cependant conserver cette place en 2027.

Pilote annoncé : Johann Zarco

Pilote pressenti : Diogo Moreira

Tech3

Si Tech3 devient bien une équipe liée à Honda, des changements seront attendus du côté des pilotes puisque ceux que la structure de Bormes-les-Mimomas aligne actuellement, Maverick Viñales et Enea Bastianini, tous deux sous contrat avec KTM.

Tech3 pourrait être une destination idéale pour faire débuter David Alonso, et les pistes Luca Marini ou Colin Veijer, qui occupe la 11e place du Moto2, existent aussi. Le chemin reste en tout cas long avant d'annoncer des pilotes, puisqu'il faudra d'abord confirmer l'association avec Honda.

Pilotes annoncés : aucun

Yamaha

Jorge Martín sera la recrue star de Yamaha en 2027. Photo de: MotoGP Sports Entertainment Group

Équipe officielle

Yamaha a vite réagi au départ de Fabio Quartararo en s'assurant les services d'un autre champion du monde, Jorge Martín. Le Madrilène va ainsi s'associer à une marque qui le fait rêver depuis son enfance, même si elle est aujourd'hui en difficulté.

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Álex Rins ne restera pas pour être son coéquipier, puisque Motorsport.com a révélé il y a quelques jours que Yamaha va recruter Ai Ogura. L'équipe officielle alignera ainsi deux pilotes titrés en 2024, l'un en MotoGP et le second en Moto2. Elle avait notamment discuté avec Luca Marini, informé de la décision il y a quelques jours.

Pilotes annoncés : aucun

Pilotes attendus : Jorge Martín et Ai Ogura

Pramac

Pramac est lié à Yamaha à long-terme et restera l'équipe satellite du constructeur japonais la saison prochaine. L'équipe italienne devrait ainsi conserver Toprak Razgatlioglu, lié à Yamaha mais pour qui une promotion dans l'équipe officielle semblait peu probable depuis plusieurs semaines.

La situation est plus ouverte concernant le deuxième guidon. Jack Miller pourrait rester mais des options telles qu'Izan Guevara, deuxième du Moto2 déjà dans l'équipe Pramac, sont envisageables.

Pilotes annoncés : aucun

Pilote attendu : Toprak Razgatlioglu

Le plateau 2027 du MotoGP

Voici le plateau 2027 tel qu'on le connaît, avec en gras les pilotes confirmés et italique les pilotes dont l'avenir est certain mais pas encore officialisé :

Équipe Pilotes Ducati Marc Márquez Pedro Acosta KTM Álex Márquez Aprilia Marco Bezzecchi Pecco Bagnaia Yamaha Jorge Martín Ai Ogura Honda Fabio Quartararo Gresini (Honda) Daniel Holgado VR46 (Ducati) Fermín Aldeguer Tech3 (Honda) Trackhouse (Aprilia) LCR (Honda) Johann Zarco Pramac (Yamaha) Toprak Razgatlioglu