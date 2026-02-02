Passer au contenu principal

Gresini "l'option la plus solide" pour Álex Márquez, "mais c'est peut-être le moment de prendre des risques"

Álex Márquez finalise son contrat avec l'équipe d'usine KTM pour 2027. Pour le vice-champion du monde, plus de la moitié des pilotes auront signé leur nouveau contrat avant le premier Grand Prix.

Oriol Puigdemont Léna Buffa
Mis à jour:
Ajouter comme source privilégiée
Alex Marquez, Gresini Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Comme on pouvait s'y attendre, le titre de vice-champion remporté l'année dernière a permis au plus jeune des frères Márquez de faire grimper sa cote de manière exponentielle. À 29 ans et après six saisons en MotoGP, le moment est probablement venu pour lui d'en tirer profit.

D'après les informations de Motorsport.com, Álex Márquez a désormais pratiquement scellé son avenir, à savoir un transfert chez KTM en 2027. La signature du contrat devrait se concrétiser dans les prochains jours et le mener à partager le stand de l'équipe d'usine KTM avec Maverick Viñales.

"L'objectif de tous les pilotes est de courir dans une équipe d'usine. Mais je suis très heureux chez Gresini", a déclaré Álex Márquez ce lundi, admettant "une part émotionnelle" dans la réflexion qu'il devra mener. "Le moment venu, je déciderai ce qui est le mieux pour mon avenir, mais pour l'instant, je veux me concentrer sur cette pré-saison", a-t-il ajouté à la veille des premiers essais officiels et collectifs à Sepang.

L'Espagnol disposera cette année d'une Ducati d'usine au sein du team Gresini, récompensé pour sa superbe saison 2025. En plus d'avoir obtenu la deuxième place du championnat, il a cumulé trois victoires et un total de 12 podiums. Six ans après son passage chez Repsol Honda, il est revenu dans le radar des constructeurs et peut envisager de redevenir pilote d'usine.

Néanmoins, après quelques jours frénétiques sur le marché des transferts, Álex Márquez a activé son répondeur automatique, comme l'ont fait également Pedro Acosta et Fabio Quartararo, afin que personne ne puisse interpréter ses propos comme la preuve qu'il aurait déjà décidé quelle combinaison enfiler en 2027.

"Nous travaillons pour avoir les meilleures options lorsque le moment sera venu de décider", a-t-il déclaré. "Je ne cache pas que Gresini est l'option la plus solide, mais il est vrai que c'est peut-être le moment de prendre des risques, car on ne sait pas quelle moto sera la plus compétitive avec le nouveau règlement."

Et selon Álex Márquez, les choses vont désormais aller très vite : "Plus de 50% de la grille aura scellé son avenir avant la première course. De nombreuses équipes et de nombreux constructeurs ont besoin de signer rapidement avec des pilotes pour ne pas les laisser filer."

