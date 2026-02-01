Le marché des pilotes s'est fortement animé en MotoGP ces derniers jours. Jeudi, Motorsport.com a révélé l'arrivée de Fabio Quartararo chez Honda en 2027, et le recrutement imminent de Jorge Martín par Yamaha pour le remplacer. Dans le même temps, Ducati se rapproche d'un accord avec Pedro Acosta pour en faire le coéquipier de Marc Márquez, contraignant Pecco Bagnaia à trouver une nouvelle destination.

Ces mouvements concernent plusieurs champions du MotoGP et l'un des plus grands espoirs, mais pas encore l'un des grands animateurs de la saison 2025, Álex Márquez. Après avoir passé l'essentiel de sa carrière dans l'ombre de son frère, le pilote Gresini s'est affirmé avec quatre victoires en course principale, trois sprints remportés et la deuxième place du championnat.

Les constructeurs sont attentifs à cette évolution chez un pilote qui n'a pour le moment connu qu'une seule saison dans une équipe officielle, en 2020. Álex Márquez devait alors faire équipe avec son aîné chez Honda mais la saison a tourné à la catastrophe, entre la blessure de Marc et les débuts des difficultés de la marque.

Álex Márquez est ensuite passé dans l'équipe LCR, où il a connu deux saisons difficiles avant d'atterrir chez Gresini, grâce à des sponsors personnels qui lui ont permis de devenir le coéquipier de Fabio Di Giannantonio, à l'époque premier pilote de la formation italienne. Ce transfert a relancé sa carrière mais aussi celle de Marc Márquez, qui l'a rejoint en 2024 et a entamé son retour au sommet avec Ducati.

Álex Márquez aiguise son ambition

Chez Gresini, Álex Márquez percevait un salaire aux alentours de 350 000 € en 2024, légèrement revu à la hausse la saison passée, mais encore loin de ce à quoi peut prétendre un vice-champion du monde. Seules les structures officielles sont réellement en capacité d'offrir plus et alors que les portes de Ducati se ferment avec le recrutement d'Acosta, Álex Márquez commence à regarder du côté de la concurrence, tout en affirmant son attachement à Gresini.

"Je pense que le marché des pilotes est assez fou, et beaucoup vont penser à un changement", a confié Álex Márquez à GPOne. "L'évolution du règlement va ouvrir beaucoup d'options pour l'avenir, et pour tous les pilotes. S'il faut prendre un risque, ce sera en 2027 parce que personne ne sait quel sera l'équilibre. Tous les constructeurs vous diront qu'ils auront la meilleure moto, mais personne ne peut le savoir."

Álex Márquez affiche son amour pour l'équipe Gresini... mais commence à regarder ailleurs. Photo de: Gresini Racing

"Évidemment, la motivation et l'attente sont toujours d'être dans une équipe d'usine, mais je suis très heureux chez Gresini, et quand j'aurai toutes les options sous les yeux, je choisirai la meilleure pour mon avenir. C'est dur de parler de 2027 pour moi, c'est encore loin, mais le marché est comme ça, et je pense que beaucoup de pilotes auront déjà leur place avant la première course."

Des mouvements très liés aux sponsors

C'est pour cette raison qu'Álex Márquez ne reste pas les bras croisés. Ses principales cibles sont Yamaha et KTM, sans ignorer Aprilia, un retour chez Honda ne paraissant pas réaliste actuellement. Une arrivée chez KTM pourrait sembler naturelle pour un pilote qui a toujours été lié à Red Bull, surtout avec la place que ses sponsors ont eue pour booster ses revenus. Mais une valse des sponsors pourrait changer la donne.

La signature chez Yamaha de Jorge Martín, dont le visage est apparu sur les canettes de Red Bull en Espagne l'an passé, fait penser que la firme d'Iwata pourrait revoir la liste de ses partenaires. Surtout en sachant que Monster, concurrent direct de Red Bull et actuellement sponsor titre de Yamaha, aimerait suivre Fabio Quartararo chez Honda l'an prochain.

En rejoignant Yamaha, Álex Márquez pourrait ainsi aider le constructeur à "attraper" Red Bull et à tisser un partenariat avec la boisson énergisante, ou au moins s'assurer que Monster ne soit pas un obstacle pour que le Catalan et Martín gardent Red Bull en sponsor personnel.

Les liens entre Álex Márquez et Red Bull pourraient avoir une influence sur son avenir. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

D'autres mouvements sont possibles puisque Red Bull envisage de sponsoriser Ducati à partir de 2027, là aussi pour prendre la place de Monster, actuellement partenaire de la firme de Borgo Panigale, avec une présence plus faible que chez Yamaha. Cela permettrait à Red Bull de renouer avec Márquez, qui a dû se séparer de la marque en rejoignant Ducati, et de maintenir sa relation avec Acosta.

Ces différents mouvements pourraient rendre possible une arrivée d'Álex Márquez chez Yamaha. Il a déjà failli piloter une M1 au début de la décennie, dans l'équipe satellite de la marque, mais Valentino Rossi avait fait capoter l'accord, en raison de sa longue rivalité avec Marc Márquez. De l'eau a coulé sous les ponts et Yamaha a changé de grand patron, Lin Jarvis ayant laissé sa place à Paolo Pavesio.

KTM reste une destination attractive mais l'incertitude financière qui entoure le constructeur laisse penser que Yamaha est la destination privilégiée d'Álex Márquez, avec Pecco Bagnaia pour concurrent.

Les chances de voir ces deux pilotes chez Aprilia sont beaucoup plus minces. Le constructeur de Noale, dont le budget est bien plus faible, tente de convaincre Enea Bastianini après avoir essuyé un refus de l'entourage de Bagnaia. Et il ne faut pas oublier que les portes de Gresini resteront ouvertes à Álex Márquez s'il ne parvient pas à rejoindre une équipe officielle.