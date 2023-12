Yamaha a refusé qu'Álex Márquez pilote sa moto satellite en 2021

Álex Márquez a fait ses débuts en 2020 avec l'équipe Honda officielle, auréolé de son titre en Moto2, pour remplacer Jorge Lorenzo. Márquez a passé trois ans avec le constructeur, avant de rejoindre l'équipe Gresini cette année, mais le pilote a révélé que sa carrière en MotoGP aurait dû débuter d'une façon totalement différente.

En 2019, Álex Márquez avait accepté une offre pour rester en Moto2 une saison supplémentaire et rejoindre SRT, alors équipe satellite de Yamaha, en 2021, dans la foulée de la promotion de Fabio Quartararo dans le team d'usine... mais le constructeur japonais a mis son veto. Cette décision était une conséquence du conflit entre Valentino Rossi, alors encore pilote Yamaha, et Marc Márquez à la suite du GP de Malaisie 2015.

Les deux hommes s'étaient accrochés et Rossi avait accusé l'Espagnol d'avoir volontairement nui à ses chances de titre. Rossi avait dû débuter le GP de Valence de la dernière place pour sa responsabilité dans l'accrochage, le titre 2015 revenant finalement à Lorenzo. Les tensions entre Márquez et Rossi se sont apaisées en 2016, avant un nouvel accrochage au GP d'Argentine 2018, et l'Italien n'a jamais digéré l'épisode de la saison 2015.

Quatre ans plus tard, Álex Márquez a fait les frais de ce conflit entre son frère et Rossi. "En 2019, nous [SRT] avions une machine en Moto2 mais Dorna nous en a donné une de plus pour la saison 2020", a détaillé Razlan Razali, patron de l'équipe SRT à l'époque, dans un documentaire de DAZN retraçant la carrière du pilote. "J'apprécie Álex et il était sur ma liste."

J'ai dit à Yamaha que je voulais recruter Álex pour le Moto2 puis le MotoGP et Yamaha a dit 'Non, non, aucun membre de la famille Márquez ne peut être chez Yamaha'.

"Nous avons eu des réunions secrètes et nous avons signé dans le motorhome de Márquez, pour qu'il soit un an chez nous en Moto2, et qu'il monte en MotoGP en 2021, quand Fabio allait rejoindre l'équipe d'usine. J'ai une photo [dans mon téléphone] parce que je l'ai signé et que Marc et Álex sont venus. On a signé le contrat pour qu'Álex soit chez nous, c'était en août 2019, à 22h00."

"J'ai dit à Yamaha que je voulais recruter Álex pour le Moto2 puis le MotoGP et Yamaha a dit 'Non, non, aucun membre de la famille Márquez ne peut être chez Yamaha'. J'ai dit 'Pourquoi ? C'est mon équipe'. C'était à cause de Marc et de ce qu'il s'était passé en 2015, c'est devenu personnel pour [Yamaha]."

Razlan Razali

À l'été 2019 et alors que Lorenzo n'avait pas encore libéré la place chez Honda, Álex Márquez misait énormément sur cette chance de faire ses débuts en catégorie. "C'était ma cinquième saison en Moto2, j'étais critiqué pour ça", explique-t-il dans le documentaire. "Cela faisait des années que je voulais rejoindre le MotoGP."

"Au milieu de la saison, à Brno, j'ai reçu une offre pour faire une année en Moto2, puis je crois que c'était deux ans en MotoGP, chez Yamaha Petronas [SRT]. Fabio Quartararo était devant, il se battait avec Marc [en 2019] et c'était une moto que j'appréciais. Je pensais qu'elle conviendrait à mon style de pilotage, mais ça ne s'est pas fait pour 'X' raisons."

Álex Márquez a ainsi rejoint le MotoGP dès 2020, profitant de la retraite de Lorenzo, avant d'intégrer l'équipe LCR en 2021. Cette année-là, la place libérée par Quartararo chez SRT est finalement revenue à... Rossi, qui avait quitté l'équipe Yamaha pour faire place au Français.