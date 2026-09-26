Luca Marini trop grand pour le pneu renforcé ? "J'avais 20°C de plus"

Luca Marini a vécu un week-end particulièrement éprouvant au Red Bull Ring. Il a fini la course avec quelques douleurs au torse, après avoir été percuté par un débris qui provenait visiblement de la moto de Fabio Quartararo, mais il a aussi éprouvé les plus grandes difficultés sur sa Honda.

Marini n'a pris que la 13e place du sprint et la 14e de la course principale, loin de Johann Zarco. Dimanche, il a même été devancé par Takaaki Nakagami, qui disputait sa première course de l'année en remplacement de Joan Mir.

Au cours du week-end, Marini a décrit un "patinage énorme en ligne droite", en raison d'une incapacité totale à exploiter le pneu arrière à la carcasse renforcée apporté par Michelin. On sait que les différents pneus renforcés posent des difficultés à certaines motos, la Ducati en tête, mais il semble désavantager également certains pilotes.

"J'ai beaucoup de mal avec ce pneu", a expliqué Marini aux journalistes présents sur place. "J'ai beaucoup de problème avec la température à l'arrière, je patinais beaucoup et je ne pouvais pas plus gérer que ça : je ne mettais pas les gaz, je redressais la moto, je n'utilisais pas le variateur de hauteur, j'essayais de maintenir la température la plus faible possible, mais même en faisant ça, j'avais 20°C de plus que les autres pilotes Honda, donc je ne comprends pas vraiment."

Luca Marini a passé un week-end difficile sur la Honda au Red Bull Ring. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marini est l'un des pilotes les plus grands du plateau. Il ne fait que quelques centimètres de plus que Mir, absent en Autriche, mais une bonne dizaine de plus que Zarco et Diogo Moreira. Il est donc également plus lourd et les masses sont parties différemment sur sa moto, et estime que cela peut jouer un rôle important.

"C'est peut-être parce que je suis grand et plus lourd que les autres, mais c'était un samedi et un dimanche difficiles. Je n'imaginais pas que ça serait à ce point."

Tout ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. Pas d'effet.

Marini a vécu une course très loin de ses attentes, et loin du niveau des autres pilotes Honda. "Pour les autres, on dirait que ça s'est amélioré. Pour moi, c'est resté désastreux", a résumé l'Italien. "On a sincèrement tout essayé sur la moto, on l'a beaucoup modifiée. On l'a raccourcie, rehaussée, on a plus chargé l'arrière pour trouver du grip… Tout ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. Pas d'effet."

Luca Marini a simplement cherché à rallier l'arrivée sans trop user son pneu... et sans que cela soit une réussite : "J'ai eu un mauvais premier tour, j'ai eu des contacts avec quelques gars derrière, c'était un peu chaotique, et j'étais vraiment à l'arrière, vraiment perdu."

"Puis j'ai voulu garder mon calme et je me suis dit 'OK, maintenant je vais juste gérer le pneu arrière, gérer le carburant, et je verrai si quelqu'un a une dégradation avec l'arrière'. Malheureusement, seuls Diogo et Quartararo ont fini leur pneu arrière. Les autres étaient plutôt en forme jusqu'à la fin de la course."