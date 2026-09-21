Freins défaillants et pneu rebelle : une douche froide qui surprend Ducati

Ducati faisait figure de favori au GP d'Autriche. Avant le week-end, la marque avait remporté 10 des 12 courses disputées au Red Bull Ring depuis qu'elle est revenue au calendrier, et avait toujours placé au moins un pilote sur le podium. Dimanche, Pedro Acosta a pourtant devancé trois pilotes Aprilia à l'arrivée, et Marc Márquez était le mieux placé avec une Ducati, au cinquième rang.

La course de l'Espagnol été compromise par des problèmes de freins à l'avant pendant plusieurs tours, qui ont notamment provoqué un passage hors piste au premier virage. Márquez a décrit un comportement assez imprévisible d'un tour à l'autre puis une situation revenue subitement à la normale. Il n'est pas le seul à avoir eu un problème de la sorte en course au Red Bull Ring.

"J'ai eu beaucoup de problèmes avec les freins à l'avant, ce n'était pas constant", a expliqué Fermín Aldeguer devant les médias de la presse écrite, dont Motorsport.com. "Dans certains virages, j'arrivais sans freins. C'était bizarre parce que j'ai entendu que les autres Ducati ont un peu eu les mêmes problèmes."

Pecco Bagnaia en fait partie. "On a eu un petit souci avec les freins et j'ai eu un peu de mal", a confirmé l'Italien, qui s'est réjoui d'avoir été opéré du bras droit cet été, ce qui lui a permis de bien doser ses freinages : "Heureusement, j'ai été opéré donc j'ai pu bien contrôler ça."

Álex Márquez a vécu une course difficile et a aussi rencontré des soucis avec ses freins. "À un moment, j'avais des alarmes de surchauffe des freins, de surchauffe du moteur, tout", a précisé le pilote Gresini, attribuant néanmoins ses difficultés à sa course derrière de nombreux pilotes : "J'étais dans un groupe d'environ six pilotes. Tout surchauffe et c'est plus dur de ralentir la moto, on utilise encore plus les freins, et c'est un cercle vicieux."

Plusieurs pilotes Ducati ont eu des soucis de freins au GP d'Autriche. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dimanche, Ducati n'était pas en mesure de livrer une explication sur ces problèmes de freins sur plusieurs de ses motos. Davide Tardozzi, le team manager de l'équipe officielle, ainsi que Gigi Dall'Igna, le grand patron technique de la marque, veulent en trouver la cause.

"Gigi et les ingénieurs vont analyser pourquoi ça s'est produit, mais oui, il y a eu un problème au niveau des freins et nous allons regarder cela", a expliqué Tardozzi à Sky Sport, le diffuseur italien du MotoGP, sans être certain du lien avec les soucis rencontrés par le passé : "Selon nous, c'est quelque chose de différent, mais c'est déjà arrivé. Pecco s'en est plaint quelques fois, et pour les autres pilotes Ducati je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui ça a été un problème assez évident."

Dimanche, Marc Márquez estimait que ses problèmes lui ont coûté un probable podium, et donc quelques points. "À mon avis, il aurait pu faire quelque chose de plus aujourd'hui", a confirmé Tardozzi. "À partir du moment où la moto a été au point, à la fin de la course il roulait sur le rythme des premiers. Mais avec des si et des mais, on ne va nulle part."

La priorité est de remédier au problème avant Motegi, nouveau circuit stop-and-go avec de gros freinages : "Il y a eu un problème, nous essayons de le comprendre et Gigi est certainement déjà au travail avec les ingénieurs pour comprendre ce qui s'est passé et résoudre cela en vue de la prochaine course. Parce que le Japon est une course très, très exigeante pour les freins."

Un pneu que Ducati a du mal à exploiter

Le pneu arrière a également posé des difficultés chez Ducati Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tout au long du week-end, les pilotes disposant de la Desmosedici ont également eu du mal à exploiter le pneu arrière à la carcasse renforcée apporté par Michelin. Le manufacturier clermontois dispose de plusieurs versions de pneus renforcés à l'arrière, mais elles ont toutes posé des difficultés à Ducati cette année.

"Je suis assez surpris qu'on ait souffert comme ça ici", a reconnu Álex Márquez. "Dès les EL1, on disait qu'il y avait quelque chose de bizarre. La moto n'était pas comme on la connaît. La carcasse arrière a beaucoup changé les choses, on l'avait vécu en Thaïlande."

"En Thaïlande, il fait très chaud et c'est un tracé particulier. On se disait qu'il n'y avait pas assez de points de freinage et qu'on allait y remédier. Mais on ne peut pas exploiter le grip arrière avec ce pneu arrière, on en perd beaucoup en motricité."

Il espère une réaction puisque l'on reverra des pneus renforcés à l'arrière cette année, notamment à Mandalika. "Le niveau de grip est plus élevé [qu'au Red Bull Ring]", a noté Álex Márquez. "L'an dernier, Fermín a gagné, j'étais sur le podium, donc j'espère qu'on sera bons là-bas et qu'on aura moins de mal, mais l'Aprilia volait là-bas, surtout avec Bezzecchi. Ce sera difficile mais on va faire de notre mieux. Ducati va beaucoup travailler, pour le Japon, puis pour avoir des choses différentes en Indonésie."

Pour Fermín Aldeguer, un élément très simple a pu jouer contre Ducati au Red Bull Ring : les faibles températures. La course s'est tenue un mois plus tard qu'en 2025, avec une température de piste une quinzaine de degrés plus fraîche. "Je pense que quand il fait chaud, on peut mieux utiliser cette gamme de pneus", a analysé Aldeguer. "C'est plus difficile pour nous quand il fait frais."

Avec Léna Buffa