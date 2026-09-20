Márquez pense qu'il aurait fini sur le podium sans des soucis de freins

Marc Márquez a vécu un GP d'Autriche difficile, avec plusieurs petites frayeurs et surtout un coûteux passage hors de la piste, causé par un souci au niveau de ses freins, et qui l'a définitivement privé de la lutte pour le podium.

Le champion du monde en titre n'avait pas le rythme de Pedro Acosta et Jorge Martín ce week-end, mais il faisait son maximum pour leur résister. En course, il a été sur des œufs dès le départ, à cause de freins qui ne donnaient pas des sensations constantes. Alors qu'il avait attaqué Martín dimanche, il a cette fois dû se montrer prudent.

Márquez a reculé de la deuxième à la cinquième place dans le premier tour. Après avoir attaqué Ai Ogura, il est passé dans la zone de dégagement du premier freinage, permettant au Japonais de repasser devant, puis à Brad Binder et Fermín Aldeguer de le doubler dans la foulée.

Le souci s'est corrigé de lui-même mais Márquez n'a pu reprendre l'avantage que sur Binder et Aldeguer, pour voir l'arrivée à la cinquième place. "Le problème est que dans la première partie de la course, j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec les freins à l'avant", a-t-il expliqué. "C'est pour cette raison que je suis sorti large au premier virage."

"Le levier de frein était inconstant, c'était différent à chaque freinage. Quand j'ai freiné au premier virage, c'était vide, il n'y avait rien. C'est pour ça que je suis sorti super large, pas qu'un peu."

Marc Márquez a mis du temps à repasser devant Fermín Aldeguer au Red Bull Ring. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"On a eu un gros problème", a-t-il insisté. "C'est pour ça que je n'étais pas agressif sur les freins dans les premiers tours. J'essayais juste de comprendre ce qu'allait donner le levier de frein à chaque freinage et j'ai perdu beaucoup de temps."

Márquez craignait de devoir abandonner mais le problème a finalement disparu : "Je sens qu'on a été très chanceux aujourd'hui parce qu'à un moment de la course, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer mais d'un tour à l'autre, les freins ont commencé à fonctionner. J'étais de nouveau rapide, j'ai gagné quelques positions mais c'était évidemment trop tard."

"Ce qui est bien, ce qui est positif, c'est que c'est une chose que l'on peut voir dans les données. Ils vont pouvoir faire des analyses et apporter des solutions pour l'avenir."

Márquez est convaincu qu'il aurait pu monter sur le podium sans ses soucis. "La meilleure place possible était la deuxième ou la troisième", a-t-il assuré. "Je pense qu'il y avait au moins la vitesse pour se battre pour le podium. On a plus de mal que dans les autres week-ends mais on était là."

Marc Márquez s'est retrouvé à la lutte avec des pilotes moins performants que lui au GP d'Autriche Photo de: Joe Klamar / AFP via Getty Images

Michelin a apporté un pneu à la structure renforcée à l'arrière ce week-end. Plusieurs versions de ces pneus à la carcasse différente existent mais à chaque fois, Ducati perd en performance. C'était un peu moins le cas à Spielberg mais Márquez redoute les épreuves où Michelin apportera de nouveau des pneus renforcés.

"Il faut que l'on travaille bien parce qu'on a eu beaucoup de mal en Thaïlande, ici aussi, mais au moins, ici on était dans le coup. Il faudra voir si des progrès sont possibles pour Mandalika, où on n'aura pas ce pneu mais une [autre] carcasse spéciale."

Les soucis rencontrés par Marc Márquez ce dimanche ont aussi des conséquences au championnat puisqu'il est désormais à 12 points de Jorge Martín, le pilote qui a fait la meilleure opération ce week-end.