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MotoGP GP d'Autriche

Quartararo s'est effondré en course : "Je m'y attendais"

Fabio Quartararo a perdu de nombreuses places dans la deuxième partie de la course au GP d'Autriche, en raison d'une dégradation du pneu arrière qu'il redoutait.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
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54

Fabio Quartararo n'a fait illusion que pendant la moitié de la course au Red Bull Ring. La Yamaha était en grande difficulté sur ce circuit mais le Français avait décroché une belle neuvième place en qualifications, alors que les autres pilotes de la marque étaient réunis aux trois dernières places sur la grille.

Ce dimanche, Quartararo a gagné une place dans le premier tour mais la direction de course lui a demandé de la rendre à Fermín Aldeguer, en raison d'un dépassement hors des limites de la piste. Brad Binder l'a aussi doublé mais il a pris l'avantage sur Fabio Di Giannantonio et a occupé la neuvième place pendant une dizaine de tours.

Quartararo a alors subi une dégradation excessive de son pneu arrière et a perdu place sur place, pour franchir la ligne d'arrivée 17e, hors des points, mais toujours devant les autres représentants de Yamaha. Fidèle à l'approche adoptée à Misano, il cherche à voir le positif, à commencer par sa capacité à se battre en début d'épreuve.

"Que voulez-vous que je dise ?", a questionné Quartararo face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "Rien. J'essaie juste de faire de mon mieux et je m'y attendais. J'ai donné le meilleur, j'ai essayé de rester avec Pecco [Bagnaia] dans les premiers tours mais je savais que j'allais user mes pneus. Je savais que ce serait dur de finir dans les points aujourd'hui donc j'ai fait de mon mieux."

"Je savais que c'était difficile d'être dans les points", a ajouté Quartararo sur Canal+. "J'ai pris un bon départ, je me suis dit 'Allez, j'essaie de m'accrocher à Bagnaia', qui était devant moi. Après, on a eu une dégradation énorme du pneu mais je m'attendais à ça. Le plus important, c'est que je me suis amusé dans les premiers tours."

Fabio Quartararo n'est pas longtemps resté devant ses rivaux au GP d'Autriche.

Fabio Quartararo n'est pas longtemps resté devant ses rivaux au GP d'Autriche.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La Yamaha usait très vite le pneu en course et Quartararo s'est senti démuni : "Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup moins bon en qualifications. Dans le sprint et la course, on a vu que dans la durée, on patine beaucoup."

"Dans le sprint hier, mon pneu était détruit à la fin", a-t-il précisé. "Je ne savais pas ce qui allait se passer mais je le sentais."

Je reste le plus positif possible.

Rouler à l'économie n'était pas véritablement une option pour Quartararo, puisqu'il aurait vu ses rivaux s'échapper pour un résultat final similaire : "Au moins, je préfère m'amuser pendant dix tours et survivre à la fin. Je préfère attaquer au maximum et au moins j'ai apprécié la première partie de la course, jusqu'à ce que Di Giannantonio me double."

Avant de filer chez Honda en fin d'année, Fabio Quartararo se concentre sur son pilotage, en sachant que sa moto n'évoluera plus qu'à la marge : "Moi, je vais de l'avant, je donne mon maximum, c'est le plus important. Les positions, c'est plus à Yamaha de vous en parler. En tout cas, moi, je reste le plus positif possible."

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