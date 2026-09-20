Quartararo veut moins de sprints, pas plus de qualifications

Depuis l'introduction des sprints en MotoGP en 2023, les qualifications servent à définir la grille de départ des deux épreuves du week-end, les seules différences venant de potentielles pénalités appliquées seulement le dimanche. Cela pourrait changer à l'avenir puisque comme Motorsport.com l'a révélé vendredi, le MotoGP envisage d'organiser une séance de qualifications dédiée au sprint.

Le championnat se rapprocherait ainsi de la F1, qui organise deux séances de qualifications dans les week-ends comptant des courses sprints, au nombre de dix la saison prochaine. La proposition ne convainc pas particulièrement Fabio Quartararo, puisqu'elle risque d'intensifier un peu plus les week-ends, alors qu'il milite pour une réduction du nombre de sprints.

Quitte à s'inspirer de la F1, le Français aimerait donc que les sprints ne soient plus systématiques. "Mon opinion sur les sprints, c'est que s'ils veulent faire comme la F1, il faudrait faire autant de sprints qu'en F1", a déclaré Quartararo face aux médias de la presse internationale, dont Motorsport.com. "Pour moi, c'est ça qu'il faut faire."

"Dix, ça m'irait", a-t-il ajouté. "Même 12 ! Le niveau de stress est vraiment intense, avec les départs et au niveau de la sécurité. Pour moi, le départ est le moment le plus dangereux. S'ils veulent faire des qualifications pour le sprint, je pense qu'il faut faire exactement comme la F1."

Pecco Bagnaia ne veut plus qu'une seule séance définisse les deux grilles. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

De son côté, Pecco Bagnaia reconnaît le besoin de faire évoluer le système. Pour le pilote Ducati, avoir une seule séance pour définir les grilles des deux courses a des effets négatifs, car un pilote en difficulté voit immédiatement l'intégralité de son week-end compromis.

"Avoir la même séance de qualifications pour les deux courses, c'est un problème", a estimé Bagnaia. "À Misano, je suis parti 18e dans les deux courses, j'étais très loin. Parfois, on peut tomber en qualifications."

Bagnaia suggère d'utiliser les résultats du sprint pour définir la grille de la course principale. "Pour moi, le mieux serait que les chronos de la course sprint définissent la grille du dimanche", a-t-il précisé. "Pour moi, c'est clair, c'est malin, parce que dans le sprint, on prépare la course du dimanche."

Quel que soit le système retenu, Bagnaia souhaite surtout que cela ne vienne pas remplir encore plus le programme très chargé des Grands Prix : "J'espère juste qu'ils ne vont pas augmenter le nombre de séances parce que le samedi est déjà une journée très difficile pour nous. Et pour moi, ce n'est pas bien d'enchaîner les qualifications après une séance d'essais. Il faut un équilibre."

Cette question inquiète Quartararo, qui ne pense pas que l'opinion des pilotes sera véritablement prise en compte : "Ils ont mis les sprints sans vraiment demander. Maintenant que l'on a les sprints, c'est sûr qu'ils ne vont pas les enlever."

"Vous savez, on est là pour rouler", a-t-il résumé, quelque peu dépité. "S'ils nous disent de faire 22 sprints, on fait 22 sprints, s'ils nous disent d'en faire 12, on en fait 12. Mais on ne décide pas ce que l'on doit faire."