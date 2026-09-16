La F1 dévoile le calendrier 2027, Monaco parmi les 10 sprints

Alors que des incertitudes planent encore, à ce stade, sur le programme de la fin de campagne 2026, la Formule 1 a officiellement dévoilé ce mercredi le calendrier de la saison 2027. Dans les grandes lignes, il sera composé de 24 Grands Prix, dont dix au format sprint, le GP de Monaco accueillant pour la première fois de son histoire une course courte.

La saison 2027 doit démarrer le 14 mars, avec le Grand Prix de Bahreïn à Sakhir - au format sprint - suivi une semaine plus tard de l'Arabie saoudite. Ces deux épreuves, en tout cas sur leur site d'origine, ont été annulées en 2026 en raison de la Guerre d'Iran lancée par les États-Unis et Israël fin février.

L'Australie constituera la troisième manche, avant que la tournée en Asie-Océanie se poursuive au Japon et en Chine. En mai, la F1 se rendra en Amérique du Nord avec les GP de Miami et du Canada, séparés de trois semaines tout en évitant - pour Montréal - de tomber à la date de l'Indy 500.

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La saison européenne débutera le 6 juin par le GP de Monaco, qui sera donc pour la première fois couru au format sprint. Deux semaines plus tard - évitant là aussi un clash avec les 24 Heures du Mans -, la F1 retrouvera le Portugal. Suivra ensuite l'enchaînement Grande-Bretagne, Autriche, Belgique et Hongrie, avant une trêve.

Cette dernière durera d'ailleurs plus d'un mois puisque la saison reprendra le 5 septembre avec le GP d'Italie, suivi par le GP d'Espagne à Madrid et le GP d'Azerbaïdjan. Après Bakou, la F1 fera un nouveau retour puisqu'elle retrouvera Istanbul pour le GP de Turquie. Une semaine plus tard aura lieu le GP de Singapour.

La fin de saison connaîtra la traditionnelle tournée américaine avec Austin, Mexico, São Paulo et Las Vegas, avant les deux derniers GP de l'année organisés dans le Golfe, au Qatar et enfin à Abu Dhabi - pour une dernière manche de la saison au format sprint.

Dix sprints en 2027, dont Monaco

Le Grand Prix d'Abu Dhabi sera au format sprint et conclura la saison 2027. Photo de: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Au-delà d'un calendrier qui voit les retours des GP du Portugal et de Turquie, qui prennent les places laissées libres par Barcelone (alternance) et par Zandvoort (disparition totale), ce qui attire le plus l'attention est évidemment l'augmentation du nombre de sprints.

Quand les sprints ont été introduits en F1, en 2021, ils étaient au nombre de trois par saison. À compter de 2023, ce chiffre est passé à six par saison.

Le choix de Monaco parmi les circuits qui accueilleront pour la première fois un sprint étonne car l'épreuve est bien connue pour sa difficulté à dépasser. Toutefois, il est entendu que la F1 compte aussi sur le spectacle apporté par une double séance de qualifications dans la Principauté.

Outre Monte-Carlo, Sakhir, Melbourne, Suzuka et Yas Marina accueilleront pour la première fois un sprint, alors que Montréal, Silverstone, Monza, São Paulo et Losail retrouveront ce format. Ce sera aussi la première fois qu'une saison débutera et s'achèvera par un sprint.

Il est à noter que l'année débutera par les essais hivernaux de Bahreïn, qui doivent se tenir sur quatre jours seulement, du 24 au 27 février 2027.

Rappelons, enfin, que les courses principales des GP 2027 devraient être raccourcies à 290 km minimum (contre 305 km aujourd'hui) pour accompagner la modification du règlement moteur.

Le calendrier 2027 de la Formule 1

24-27 février Essais hivernaux 12-14 mars Bahreïn (sprint) 19-21 mars Arabie saoudite 2-4 avril Australie (sprint) 9-11 avril Japon (sprint) 16-18 avril Chine 30 avril - 2 mai Miami 21-23 mai Canada (sprint) 4-6 juin Monaco (sprint) 18-20 juin Portugal 2-4 juillet Grande-Bretagne (sprint) 9-11 juillet Autriche 23-25 juillet Belgique 30 juillet - 1 août Hongrie 3-5 septembre Italie (sprint) 10-12 septembre Espagne 24-26 septembre Azerbaïdjan 1-3 octobre Turquie* 8-10 octobre Singapour 22-24 octobre États-Unis 29-31 octobre Mexique 5-7 novembre Brésil (sprint) 18-20 novembre Las Vegas 3-5 décembre Qatar (sprint) 10-12 décembre Abu Dhabi (sprint)

*Sous réserve d'homologation du circuit par la FIA