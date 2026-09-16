Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Álex Rins se sent mieux après son coup de mou à Misano

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Álex Rins se sent mieux après son coup de mou à Misano

Comment la F1 justifie l'augmentation du nombre de sprints

Formule 1
Formule 1
Comment la F1 justifie l'augmentation du nombre de sprints

Quels pilotes vont quitter le MotoGP en 2027 et qui va les remplacer ?

MotoGP
MotoGP
Quels pilotes vont quitter le MotoGP en 2027 et qui va les remplacer ?

La F1 dévoile le calendrier 2027, Monaco parmi les 10 sprints

Formule 1
Formule 1
La F1 dévoile le calendrier 2027, Monaco parmi les 10 sprints

Joan Mir est forfait pour le GP d'Autriche

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Joan Mir est forfait pour le GP d'Autriche

La grille MotoGP affiche complet : qui sont les pilotes 2027 ?

MotoGP
MotoGP
La grille MotoGP affiche complet : qui sont les pilotes 2027 ?

Max Verstappen vs 100 pilotes : où, quand et comment ?

Formule 1
Formule 1
Max Verstappen vs 100 pilotes : où, quand et comment ?

Tech3 officialise le recrutement de Senna Agius et complète son line-up pour 2027

MotoGP
MotoGP
Tech3 officialise le recrutement de Senna Agius et complète son line-up pour 2027
Formule 1

La F1 dévoile le calendrier 2027, Monaco parmi les 10 sprints

La Formule 1 a dévoilé son calendrier 2027 qui comptera, pour la première fois, un total de dix Grands Prix au format sprint, dont le GP de Monaco.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de : Erik Junius

Alors que des incertitudes planent encore, à ce stade, sur le programme de la fin de campagne 2026, la Formule 1 a officiellement dévoilé ce mercredi le calendrier de la saison 2027. Dans les grandes lignes, il sera composé de 24 Grands Prix, dont dix au format sprint, le GP de Monaco accueillant pour la première fois de son histoire une course courte.

La saison 2027 doit démarrer le 14 mars, avec le Grand Prix de Bahreïn à Sakhir - au format sprint - suivi une semaine plus tard de l'Arabie saoudite. Ces deux épreuves, en tout cas sur leur site d'origine, ont été annulées en 2026 en raison de la Guerre d'Iran lancée par les États-Unis et Israël fin février.

L'Australie constituera la troisième manche, avant que la tournée en Asie-Océanie se poursuive au Japon et en Chine. En mai, la F1 se rendra en Amérique du Nord avec les GP de Miami et du Canada, séparés de trois semaines tout en évitant - pour Montréal - de tomber à la date de l'Indy 500.

Lire aussi :

La saison européenne débutera le 6 juin par le GP de Monaco, qui sera donc pour la première fois couru au format sprint. Deux semaines plus tard - évitant là aussi un clash avec les 24 Heures du Mans -, la F1 retrouvera le Portugal. Suivra ensuite l'enchaînement Grande-Bretagne, Autriche, Belgique et Hongrie, avant une trêve.

Cette dernière durera d'ailleurs plus d'un mois puisque la saison reprendra le 5 septembre avec le GP d'Italie, suivi par le GP d'Espagne à Madrid et le GP d'Azerbaïdjan. Après Bakou, la F1 fera un nouveau retour puisqu'elle retrouvera Istanbul pour le GP de Turquie. Une semaine plus tard aura lieu le GP de Singapour.

La fin de saison connaîtra la traditionnelle tournée américaine avec Austin, Mexico, São Paulo et Las Vegas, avant les deux derniers GP de l'année organisés dans le Golfe, au Qatar et enfin à Abu Dhabi - pour une dernière manche de la saison au format sprint.

Dix sprints en 2027, dont Monaco

Le Grand Prix d'Abu Dhabi sera au format sprint et conclura la saison 2027.

Le Grand Prix d'Abu Dhabi sera au format sprint et conclura la saison 2027.

Photo de: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Au-delà d'un calendrier qui voit les retours des GP du Portugal et de Turquie, qui prennent les places laissées libres par Barcelone (alternance) et par Zandvoort (disparition totale), ce qui attire le plus l'attention est évidemment l'augmentation du nombre de sprints.

Quand les sprints ont été introduits en F1, en 2021, ils étaient au nombre de trois par saison. À compter de 2023, ce chiffre est passé à six par saison. 

Le choix de Monaco parmi les circuits qui accueilleront pour la première fois un sprint étonne car l'épreuve est bien connue pour sa difficulté à dépasser. Toutefois, il est entendu que la F1 compte aussi sur le spectacle apporté par une double séance de qualifications dans la Principauté.

Outre Monte-Carlo, Sakhir, Melbourne, Suzuka et Yas Marina accueilleront pour la première fois un sprint, alors que Montréal, Silverstone, Monza, São Paulo et Losail retrouveront ce format. Ce sera aussi la première fois qu'une saison débutera et s'achèvera par un sprint.

Il est à noter que l'année débutera par les essais hivernaux de Bahreïn, qui doivent se tenir sur quatre jours seulement, du 24 au 27 février 2027. 

Rappelons, enfin, que les courses principales des GP 2027 devraient être raccourcies à 290 km minimum (contre 305 km aujourd'hui) pour accompagner la modification du règlement moteur.

Le calendrier 2027 de la Formule 1

24-27 février Bahrain Essais hivernaux
12-14 mars Bahrain Bahreïn (sprint)
19-21 mars Saudi Arabia Arabie saoudite
2-4 avril Australia Australie (sprint)
9-11 avril Japan Japon (sprint)
16-18 avril China Chine
30 avril - 2 mai United States Miami
21-23 mai Canada Canada (sprint)
4-6 juin Monaco Monaco (sprint)
18-20 juin Portugal Portugal
2-4 juillet United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)
9-11 juillet Austria Autriche
23-25 juillet Belgium Belgique
30 juillet - 1 août Hungary Hongrie
3-5 septembre Italy Italie (sprint)
10-12 septembre Spain Espagne
24-26 septembre Azerbaijan Azerbaïdjan
1-3 octobre Turkey Turquie*
8-10 octobre Singapore Singapour
22-24 octobre United States États-Unis
29-31 octobre Mexico Mexique
5-7 novembre Brazil Brésil (sprint)
18-20 novembre United States Las Vegas
3-5 décembre Qatar Qatar (sprint)
10-12 décembre United Arab Emirates Abu Dhabi (sprint)

*Sous réserve d'homologation du circuit par la FIA

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Max Verstappen vs 100 pilotes : où, quand et comment ?
Article suivant Comment la F1 justifie l'augmentation du nombre de sprints

Meilleurs commentaires
Plus de
Fabien Gaillard

Comment la F1 justifie l'augmentation du nombre de sprints

Formule 1
Formule 1
Comment la F1 justifie l'augmentation du nombre de sprints

Honda calme les ardeurs après le discours de Ben Sulayem : Pas de "solution miracle"

Formule 1
Formule 1
Honda calme les ardeurs après le discours de Ben Sulayem : Pas de "solution miracle"

Ocon piégé par l'absence de dégradation au Madring : "On méritait les points"

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Ocon piégé par l'absence de dégradation au Madring : "On méritait les points"

Dernières actus

Álex Rins se sent mieux après son coup de mou à Misano

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Autriche
Álex Rins se sent mieux après son coup de mou à Misano

Comment la F1 justifie l'augmentation du nombre de sprints

Formule 1
F1 Formule 1
Comment la F1 justifie l'augmentation du nombre de sprints

Quels pilotes vont quitter le MotoGP en 2027 et qui va les remplacer ?

MotoGP
MGP MotoGP
Quels pilotes vont quitter le MotoGP en 2027 et qui va les remplacer ?

La F1 dévoile le calendrier 2027, Monaco parmi les 10 sprints

Formule 1
F1 Formule 1
La F1 dévoile le calendrier 2027, Monaco parmi les 10 sprints