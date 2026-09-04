Les courses principales des Grands Prix de Formule 1 devraient, pour la première fois depuis longtemps, être raccourcies en distance en 2027, alors que le championnat va revoir l'équilibre de la puissance des moteurs entre partie thermique et partie électrique.

Cette possibilité avait été rapidement évoquée lorsque les changements moteurs discutés au printemps ont été entérinés, toutefois elle ne concernait à l'époque qu'une poignée d'épreuves.

Finalement, un accord pour que la mesure soit généralisée à l'ensemble des courses, qui passeront d'une distance maximum réglementaire de 305 km aujourd'hui à 290 km, a été atteint. La seule exception restera le GP de Monaco, aujourd'hui limité à 260 km, mais qui devrait également, selon toute vraisemblance, voir sa distance être réduite.

Selon les informations de Motorsport.com, cette proposition a été transmise aux écuries via email la semaine passée et a reçu un soutien global. Il va cependant falloir attendre une ratification, notamment par le Conseil mondial du Sport automobile, pour qu'elle entre réellement en vigueur.

Le départ du Grand Prix des Pays-Bas. Photo de: Eric Le Galliot

La motorisation 2026, qui réalise cette année un équilibre de la puissance de 53-47 en faveur du thermique face à l'électrique, a beaucoup été critiquée dès ses débuts, acteurs et observateurs de la discipline regrettant le pilotage contre-intuitif qu'elle implique, avec une gestion d'énergie devenue prépondérante dans la performance.

Sur certains circuits, dit "avares en énergie", la nécessité de constamment rechercher un équilibre entre récupération et déploiement d'énergie a ainsi créé ce que d'aucuns ont appelé des "courses en yo-yo", qui voient les pilotes dépenser beaucoup d'énergie électrique pour dépasser un concurrent avant d'être eux-mêmes doublés quand ils sont en recharge et donc impuissants.

D'ici 2028, l'équilibre de la puissance va atteindre 60-40 en faveur du moteur thermique, avec une première étape à 58-42 en 2027. Augmentation de la puissance maximale du moteur thermique, augmentation du débit de carburant et réduction de la puissance max du système électrique sont au programme.

Le changement drastique de 2028 n'avait toutefois pas été imposé dès l'année prochaine pour des raisons pratiques et économiques : la plupart des écuries avaient prévu de conserver leur châssis 2026 pour 2027, rendant tout changement d'ampleur - notamment concernant le réservoir d'essence, dont la capacité devrait logiquement être augmentée avec l'augmentation du débit de carburant - très difficile et coûteux à mettre en place à si brève échéance.

Un argument qui s'est, depuis, largement évaporé puisque les équipes devront modifier leur châssis pour accompagner les changements aérodynamiques. Cela dit, la question de la modification des réservoirs s'aventurait sur une autre pente glissante, à savoir celle du poids, dans un contexte où les instances et les concurrents ont fait de gros efforts pour qu'il soit réduit de 30 kg entre 2025 et 2026.

La solution de compromis qui a donc été retenue pour pouvoir mettre en place les nouvelles règles a donc été celle du raccourcissement des courses. Au début, cela ne devait concerner que les GP où la gestion d'essence serait critique, tout en ajoutant des mesures générales comme la limitation du nombre de tours de mise en grille avant les courses.

Il semble cependant que le raccourcissement de la distance pour l'ensemble des manches du calendrier soit apparu comme le moindre des maux, notamment du côté du détenteur des droits commerciaux de la F1 qui pouvait craindre que le fait de ne réduire la distance que sur certaines courses seulement continue d'alimenter l'idée que la réglementation mise en place n'était pas bonne.

Avec Stuart Codling et Ronald Vording