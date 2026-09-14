La F2 muscle son programme à Bakou, un indice pour le calendrier F1 ?

Le championnat de Formule 2 a annoncé un meeting "géant" pour son prochain rendez-vous de la saison, à Bakou. Une décision inhabituelle et tardive, qui met évidemment la puce à l'oreille dans un contexte où la fin de saison en Formule 1 est toujours incertaine, avec des Grands Prix du Qatar et d'Abu Dhabi qui pourraient ne pas avoir lieu comme prévu en raison de la situation géopolitique particulièrement tendue au Moyen-Orient.

Dans les faits, ce que les organisateurs du championnat de F2 ont annoncé ce lundi, à dix jours du Grand Prix d'Azerbaïdjan où l'antichambre de la Formule 1 se produira, c'est un week-end double, puisqu'il y aura une séance de qualifications et une course principale supplémentaires par rapport au format habituel.

"Comme la Formule 2 est la seule catégorie de support au Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1, nous avons décidé, avec les promoteurs, de proposer un week-end de F2 XXL, avec une séance d'essais libres, deux séances de qualifications, une course sprint et deux courses principales", confirme Bruno Michel, PDG de la F2.

"C'est le seul week-end où le calendrier nous permet d'ajouter ces séances, ce qui permettra d'accroître encore le niveau de spectacle pour le public présent sur place et pour tous nos fans. Le circuit urbain de Bakou nous offre toujours des courses incroyables, et nous sommes donc très heureux de rendre la 12e manche de notre saison particulièrement unique."

La fin du calendrier n'est pas encore éclaircie en F1... Photo de: Federico Basile

Les organisateurs ne précisent toutefois pas pour quelle raison précise le choix a été fait de densifier le meeting de Bakou, mais il est difficile de ne pas y voir - sans toutefois pouvoir l'affirmer - une manière de se préparer à l'annulation ou au remodelage de certaines épreuves de fin d'année et de les compenser, d'autant plus que le programme de la Formule 3 a été réaménagé de manière similaire à Madrid, avec l'ajout d'une course pour compenser l'annulation de Sakhir.

"Les deux dernières manches de la saison, au Qatar et à Abu Dhabi, reprendront le format habituel du week-end, avec une séance d'essais libres suivie d'une séance de qualifications, d'une course sprint et d'une course principale", affirme la F2 dans un communiqué. Une vérité aujourd'hui, mais qui pourrait être rapidement remise en cause en fonction des choix de la F1 pour la fin de saison.

La FIA et la F1 doivent statuer avant la fin du mois sur la fin du calendrier 2026, alors qu'un Grand Prix de Bahreïn délocalisé à Sepang, en Malaisie, a déjà été ajouté début octobre. Parmi les pistes récemment évoquées, la possibilité d'annuler les deux déplacements au Qatar et à Abu Dhabi et de se rendre à Imola fin novembre a été évoquée.

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