Une équipe . Un réseau mondial

Fondé en 1994, Motorsport.com est un réseau international de contenu en ligne sur les sports mécaniques avec des plateformes multinationales technologiquement avancées et une distribution mondiale de contenu numérique multimédia interactif et vidéo. Nous travaillons 24h/24, 7j/7, et offrons 21 éditions dans 15 langues différentes. Motorsport.com fait partie du réseau Motorsport Network.

Notre vision globale 2019

21 éditions atteignant une audience potentielle de 4.3 milliards de personnes sous une marque

Nous parlons en 15 langues Une compagnie médias numériques globale